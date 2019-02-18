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台灣大贊助高球、網球三組選手大放異彩

2019-02-18 10:16經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

台灣大哥大表示，贊助高爾夫球、網球選手，這個周末在三個不同時區澳洲、中東卡達、美國紐約進行三場世界重量級大賽，大放異彩。

高球名將徐薇淩在總獎金高達130萬美元的LPGA澳洲高球女子公開賽最終回合，以4天低於標準12桿的276桿，在世界好手環伺下，殺出重圍，單獨獲得第三名佳績，台灣大第一時間向徐薇淩道賀，隨即宣布送出6位數激勵獎金。

而前一晚總獎金高達91萬6131美元的WTA卡達公開賽決賽，台灣大贊助的詹詠然、詹皓晴姊妹也一舉奪冠；同時網球男單莊吉生也前日前美國紐約公開賽中擠進前8強，台灣大全力支持的三組選手，在世界各地全力拼鬥且發光發熱，亮眼成績有目共睹。

台灣大表示，除了和選手家人一起關注比賽外，更在賽事結束後的第一時間也立刻獻上祝賀。

台灣大和詹家姊妹有著深厚的情感，自2014年連續贊助至今，一路見證姊妹倆身穿繡有「Taiwan Mobile」的戰袍挺進各大國際賽事，2019年才開始兩個多月，不僅第3度闖進WTA職業女雙決賽，更已經征戰澳洲、卡達拿下2個冠軍獎盃，兩人世界排名分第21和第20也將有所提升；而自2018年加入台灣大團隊的徐薇淩，世界排名更是一路攀升，去年底已排名第69，如今在澳洲公開賽拿下季軍後，排名將會再往前提升；至於網球一哥莊吉生在紐約賽事中打出好成績，其世界排名有望從目前第143名大幅躍升到第130名。

台灣大表示，對於選手們屢屢突破自我，展現優異成績，身為贊助商的台灣大也與有榮焉，將會繼續作為選手們的最強後盾，讓他們無後顧之憂的往前邁進，持續為國光。

台灣大從2003年起，就投入體育活動與選手贊助經費，總計超過新台幣6億元，近年來全力支持籃球、棒球、高爾夫球和馬拉松等賽事，不但連續兩年主辦台灣大哥大女子高爾夫球公開賽的賽事，為台灣選手建構一個可以和國際好手一較高下的國際舞台；2019年起，還持續贊助女子雙打網球選手詹詠然、詹皓晴、男子單打網球選手莊吉生、高爾夫球選手徐薇淩與新秀李旻等多位體壇的閃耀之星，持續扶植台灣優秀的體壇選手前進世界，以具體行動落實企業支持帶動運動風氣的決心。

台灣大哥大徐薇淩高爾夫
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