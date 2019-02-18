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【殺破狼本周星座運勢】天蠍面試運、考試運佳 雙魚工作有額外加給

教授投書／台灣有沒有鬼混？3件事看我們落後了國際什麼

經濟解析／楊應超：台灣鬼混20年，都在混什麼？

2019-02-18 07:56經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

鴻海董事長郭台銘未參加新春開工典禮，並在臉書說，他在過年期間已開始工作，異康集團暨青興資本首席顧問楊應超指出，郭董過年不忘忙著在外跑生意，可以看出台灣科技業的環境越來越辛苦。

楊應超說，台灣科技業以代工為主，沒有市場控制權，這20年來，先是代工電腦，後是代工手機，既無法強化競爭力，也無法創造品牌價值，宏達電1月的營收10.1億元，創上市來新低，也看到宏達電的品牌夢碎。

他說：「科技產業變化快速，轉型得不夠快，就會被淘汰，而國際觀不夠，也很容易跟不上腳步。」

高雄市長韓國瑜大嘆，「台灣整整鬼混了20 多年，完全沒有在進步！」引起國內各方討論。楊應超長住國外，兩岸三地跑了20多年，沒有當局者迷，他客觀分析，台灣跟大陸、日本、美國直接比較並不完全適合，因為國家有大有小，經濟週期也不一樣，但是如與亞洲四小龍比較，則可能比較適合。

台灣在這20年之間，由四小龍之首，退居至末位，但其他三小龍，韓國在1997年亞洲金融風暴期間，曾一度國家破產，現在三星、現代汽車全球有名。新加坡賭場的營收，已超過拉斯維加斯，中英文雙語國家早已實施多年。香港則一直是全球金融中心之一，更重要的是，星港的政府效率皆佳。

楊應超去歐洲出差時，常笑他們在吃老本，因為很多人好吃懶做，工時要少、福利要多，也常罷工，台灣現在的工作拚勁，可惜好像也沒有了，很多人像歐洲人一樣在吃老本。

回顧台灣在20年時間，究竟錯過了什麼機會？

楊應超1996年曾替美國前三大運輸公司擔任管理顧問，專門研究機場通關，他發現，機場通關翻查行李，是落後國家的常看到的行為，近年台灣開始流行了（在豬瘟問題前），向中國大陸看齊。

由這件事，讓他想起，台灣在20年前，曾想推動成為亞太營運中心，以他當時對國際機場通關的研究，亞太營運中心是一個很好的主意，包括像運輸，需要一個轉運站(hub)，可帶來貨流及人流，80年代亞太地區的hub設在菲律賓，台灣地理位置其實比菲律賓更合適，但是這個政策最終沒有執行，台灣錯失了機會，後來這美國公司把新hub放到了上海。看到鴻海，旺旺，和康師傅等的大陸成功案例，還好他們沒有戒急用忍。

電商巨頭亞馬遜(Amazon)日前取消在紐約長島市(Long Island City)建設第二總部的計畫。楊應超看到最近亞馬遜離開紐約的訊息，想到10多年前，迪士尼也曾想來台灣投資，後來被一些人反對，改到了香港興建，像現在的紐約一樣錯失商機，因為把政治考量放在經濟前面，以致於拒絕了大型企業的投資。其實服貿或貨貿的爭議，也是一樣的問題。

台灣也有本錢成為「亞洲的那斯達克」，楊應超曾寫過專欄推薦，他認為，台灣有那麼多科技股，散戶交易量近六成，外商銀行自2000年開始來台開分公司，種種條件顯示台灣證券市場有此潛力。但是因為政府沒有提出相對應的政策，楊應超在2014年發表「台灣再見」的研究報告後， 2016年外銀開始撤出，目前外資券商也多已離開台灣。

再來算算台灣低薪多少年，楊應超說，1989他在美國大學畢業當時平均美金3萬7（等於月薪新台幣9萬多）；現在平均美金7萬7（等於月薪台幣19萬多）， 30年了，雖然只有2.5%年成長，還是比台灣高。

還有一例，大陸行動支付，台灣都能用，台灣悠遊卡卻原地踏步，也沒有發展出更好的行動支付。楊應超說，看看這些例子，台灣有沒有鬼混20年，答案應該已經很清楚。

機場紐約韓國瑜
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