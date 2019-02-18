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郭明錤預測Apple新產品 供應鏈股價短期修正風險有限

2019-02-18 04:34聯合報 記者林宸誼╱即時報導

蘋果（Apple）將會在今年3 月舉行今年的第一場發表會，市場高度關注。天風證券分析師郭明錤最新報告出爐，預測2019年Apple新產品將有3款iPhone、2款iPad Pro、3款Mac、以及Apple Watch和配件等。

他建議投資人可關注2019年Apple新產品主要規格升級的相關供應商，並認為Apple與供應鏈股價近期股價近期下行風險有限，相信近期股票反彈將會持續。

3款iPhone，保持6.5吋OLED、5.8吋OLED與6.1吋LCD相同尺寸與瀏海區域面積，均用Lightning (無USB-C)，新5.8吋OLED可能支持雙卡雙待，新6.1吋LCD可能升至4GB。

全部或部分新款iPhone主要規格，升級為支持UWB (用於室內定位與導航)、霧面玻璃機殼、雙向無線充電、升級Face ID、電池容量提升與三鏡頭（廣角+長焦+超廣角鏡頭）。

2款新iPad Pro配備升級處理器，既有9.7吋iPad面板尺寸增至10.2吋；新款iPad mini配備升級處理器。

3款全新設計的Mac產品，包括針對專業設計師、電競使用者等的16到16.5吋MacBook Pro；Mac Pro與31.6吋 6k3k顯示器，採用類似mini LED的背光設計，畫質表現非常好；新款13吋MacBook Pro可能有32GB選項。

Apple Watch，心電圖（ECG）可能會增加額外支持國家，並擁有新陶瓷機殼設計。

在配件與音樂方面，新款支持無線充電與升級藍芽的AirPods，與AirPower將在1H19出貨；新款iPod Touch配備升級處理器。

圖截取天風證券報告。
圖截取天風證券報告。
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