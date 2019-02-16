和碩傳砸92億 擴大印尼產能

2019-02-16 23:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳昱翔 ／台北報導



日經新聞報導，和碩傳六個月內把部分產線從中國遷往印尼。 （路透） 分享 facebook 據外電報導，代工廠和碩為降低中美貿易戰影響，擬斥資三億美元（約新台幣九十二億元）擴大印尼生產基地規模，預計最快今年四月開始營運，承接智慧手機品牌客戶訂單。

針對外電消息，和碩發言系統不予置評。不過，日前和碩董事長童子賢曾證實，和碩已前進印尼巴淡島設廠，並評估在越南設立據點。

和碩為蘋果iPhone主力代工廠之一，印尼廠生產項目目前尚未知是為那些客戶生產。據悉，和碩規劃巴淡島投資案，並非從零開始買地建廠，也非直接設廠，而是委託當地合作廠商在附近設立協力廠，作為南向觸角的實驗點，惟投資額並非外傳的十億美元，而是三億美元。

除印尼外，和碩也瞄準其他東南亞市場，童子賢曾透露，公司正在評估在越南布局，但具體地點還未決定，同時也傾向尋找當地合作廠商結盟。

事實上，包括廣達、緯創、仁寶、英業達、和碩等電子代工廠，都已積極評估中國大陸以外的設廠計畫，多數初步先鎖定東南亞地區，包括越南、菲律賓、印尼都是選項之一。

隨中美貿易戰火持續延燒，未來若美國加課重稅，對生產基地大多設在大陸的台灣代工廠較為不利；業界人士指出，對代工廠而言，遷廠成本太高，還要考慮零組件供應鏈遷廠意願，加上消費電子近來需求不若以往，種種因素均讓代工業者傷透腦筋，如何取捨將考驗業者智慧。