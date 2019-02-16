經濟解析/台積下修Q1展望 長期配發股利的能力是護身符

2019-02-16 21:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



台積電(2330)15日發布業績警示，受光阻原料事件影響，下修今年第1季展望，估營收減少約5.5億美元，毛利率減少2.6個百分點，營業利益率減少3.2個百分點，每股盈餘減少新台幣0.42元。

受此消息拖累，台積電 ADR周五盤中一度重挫至每股37.88美元低點，隨後因美股大漲，尾盤拉升0.08%，收每股38.09美元。市場預期，周一(18日)台積電股價將承受壓力。

前外資半導體重量級分析師陸行之1月28日於臉書上已預言此一事件的嚴重性，不是作廢2-3萬片晶圓片，就可以解決的事，12/16奈米的單價，應該也比平均值高。他質疑，台積電近年來老是被相害而出狀況(病毐感染，連數下修年度財測，又發生化學原料不合格事件)，是運氣不佳，還是皮帶鬆了?

台積電先前在法說會上，釋出的訊息是今年營運受到全球經濟成長趨緩影響，全年營收預期稍有成長，幅度可能是0~3%。但現在受到光阻原料事件影響，預估第1季營收，下修至介於70億美元至71億美元之間，毛利率將介於41％至43％之間，營業利益率將介於29％至31％之間。法人認為，台積電全年營收要維持正成長，有待努力。

不過，台積電今年配息會比去年為佳，外資圈估計台積電配息8.5～9.5元，加上每年配發多次股利的「大立光條款」，也可望由台積電搶頭香，成為季季配或半年配的領頭羊，台積電有高殖利率當護身符，可為股價的下檔支撐。

CMoney法人決策系統顧問呂漢威分析，從台積電過去配息狀況來看，投資人可以考慮未來的進場時機。以台積電過去20年平均股利3.39元來看，換算現在的股價，大概要70年才會零成本。

呂漢威認為，如果台積電未來每年真的如外資估計，配8元股利，投資人長期投資回本時間，可以縮短至30年以內。換句話說，長期投資的人應該是好股跌時才買，持股零成本的期間愈短愈好。

過去十年來，錢放在銀行只會愈來愈薄，可是如果買台積電的話，從還原權值收盤價來看，持有台積電十年的報酬率超過400%。

不過，十年前剛好發生了金融風暴，台積電的股價來到相對低點，以致於買台積電的報酬率甚高，如以近20年的報酬率來看，更超過1000%，其中一個重要原因是台積電股價不斷創高，推升台積電近20年的報酬率。呂漢威強調，這是持有20年才會有的績效，如果只統計1998年至2008年這段期間的持有績效，則為140%，可見持有期間的重要性。

他也提醒，台積電雖有高殖利率護身，也要考慮台積電的獲利成長性，不能保證未來股利配發多少。

他也分析台積電短期多空因素，利空部分，包括，在後張忠謀時代，公司頻頻出差錯，引起投資人擔心，手機及虛擬貨幣需求疲軟，5G還未啟動，營運成長動能減緩。利多因素則是7奈米製程產能滿載，且是全球晶圓代工龍頭，技術能力居領導地位，為外資買進首選。