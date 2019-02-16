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他60元買棒球卡驚「全球剩2張」 還有人出上億求他賣

HTC參與台北燈節活動 想拿跟柯文哲一樣的手機看這邊

2019-02-16 21:19聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

HTC（宏達電）今天宣布以實際行動支持台灣節慶文化指標「2019台北燈節」，並與台北市政府攜手，在2019台北燈節開幕點燈儀式，台北市長柯文哲以2019台北燈節主角「豬寶」與主視覺「心花怒放亮晶晶」設計的「HTC U12+ TAIPEI TWINKLE版」進行點燈儀式，為2019年的年節壓軸活動揭開序幕。

宏達電表示，民眾現在也可以在HTC個人訂製官網上買到與柯市長一樣的手機；另外與台北燈節獨家合作的「HTC U12+大吉豬寶版」，以及「HTC U12+熊讚城市風格版」也將在訂製官網同時上線，讓您可以將大吉大利又時尚的特別訂製版手機時時帶在身邊招福氣。

此外，於台北燈節活動期間，還可以參加電子集章抽大獎，只要加入台北市政府官方LINE@，掃描QR Code參加集章活動，即有機會抽中與柯市長開幕點燈時手上拿著的相同獨家限定「HTC U12+ TAIPEI TWINKLE版」、HTC VIVE PRO一級玩家版、HTC VIVE FOCUS及長榮北美/日本不限航點機票等大獎。

2019台北燈節以「台北台北亮晶晶 點亮夢想點亮心」為主題，自2月16日起至2月24日在台北西區閃亮登場。燈區範圍自西門紅樓前廣場，沿中華路一段、忠孝西路、到北門廣場、及台北車站旁的行旅廣場。台北市政府希望藉由台北燈節活動讓不同世代、不同國家文化，「Meet the World」與世界交流，除了展現西區傳統歷史與風華，更能融合不同世代與國際化的概念。

HTC台灣區總經理陳柏諭表示，今年台北燈節以「夢想」和「心」為主軸，期盼透過燈節活動，提醒大家一起堅持夢想，不忘初心；而這樣的祝福與HTC品牌廣告所傳達的意念『因為堅持 所以燦爛』相同。也希望透過此次與台北市政府的合作，讓大家更了解HTC全體同仁為科技產業發展的創意與堅持。

宏達電表示，HTC U12+訂製款，可讓消費者自行設計編排機背的圖案，目前擁有超過六千種設計圖案組合，還可以印上專屬文字、更換字型、圖案顏色等。不論是親愛家人或自己的姓名、暱稱，還是激勵自己的格言，難忘的對白，保證您的手機獨一無二，絕不是人手一支的制服機。

除了凸顯個人品味，U12+訂製款也適用於各類活動、贈禮留念，讓受贈者感受到滿滿的誠意。更多關於HTC U12+訂製款請參考：https://www.htc.com/tw/design-your-u12plus/

即日起至2月28日還可參加「豬來運轉賺紅包 好禮四重送」活動，活動期間內購買HTC U12+及HTC U12+訂製款即享買大送大優惠，可免費獲得「HTC Desire 12+乙支(定價$7,490)」，還有機會刮中HTC VIVE FOCUS及HTC U12 life。

台北市長柯文哲以HTC U12+ TAIPEI TWINKLE版點亮主燈。圖／h...
台北市長柯文哲以HTC U12+ TAIPEI TWINKLE版點亮主燈。圖／htc提供
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HTC U12+ TAIPEI TWINKLE版手機。圖／htc提供
HTC U12+ TAIPEI TWINKLE版手機。圖／htc提供
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HTC U12+ TAIPEI TWINKLE版手機。圖／htc提供
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HTC U12+ TAIPEI TWINKLE版手機。圖／htc提供
HTC U12+ TAIPEI TWINKLE版手機。圖／htc提供
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HTCU12柯文哲
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