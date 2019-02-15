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中華電才嗆「別惹我」 台灣大、遠傳推299、311吃到飽

2019-02-15 12:29經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

中華電信董事長鄭優昨（14）日在新春記者會上提到低價競爭時，才霸氣宣告，「人家不惹我們，我們不會低價反擊！」警告對手意味濃。結果台灣大及遠傳14日趁著情人節檔次，分別推出299元及311元低價限速限時吃到飽的資費，也讓未來電信三雄資費戰後續備受關注。

去年499資費戰，造成民眾申辦排隊潮，市場也關注，今年電信三雄是否再掀價格戰。日前中華電信年終尾牙時，鄭優曾強調，中華電信在行動網路品質領先，未來不跟同業做低價競爭，也要積極提升平均帳單金額（ARPU），未來拚服務跟通訊品質，要爭取消費者認同。

但14日新春記者會，鄭優表示，未來將以提升平均帳單金額（ARPU）做為目標，但如果市場存在一些需要面對的狀況，也不盡然不會作價格競爭，

鄭優笑著說，如果人家不敢惹我們，我們也不會低價反擊，秉持提升品質跟服務，可望在市場競爭中，獲得消費者認同。

巧的是，鄭優談話結束同天，台灣大跟遠傳也恰巧宣布情人節優惠資費方案。

遠傳電信攜手合作的LINE MOBILE宣布，因應2月14日西洋情人節，推出情人節快閃限定方案，至16日限時3天，申辦限速21M吃到飽399方案，月付折價至311元，合約期間內回饋的LINE Points更由原本的2%加倍成4%，如果加計1點價值1元的LINE Points回饋，等於299元就可上網吃到飽

遠傳與LINE MOBILE的快閃方案，等於月繳311元，限速21M，終身上網吃到飽，網內互打免費，網外30分鐘，市話40分鐘。

台灣大也低調在官網宣布推出情人節放閃特惠，2月14日到2月16日限時三天，上網吃到飽甜蜜價299元，限速21M，網內免費，網外送45分鐘，市話送20分鐘。

亞太電信則是舉行網路門市快閃活動，月繳299元，綁約12個月，上網不限速吃到飽，網內免費，網外跟市話1,000分鐘，優惠至28日截止。

與去年電信三雄499元資費大戰相比，台灣大與遠傳情人節資費價格更低，但限時三日申辦，且上網吃到飽限速21M，且限新申辦及攜碼用戶，499元資費是不限速吃到飽，且不限新申辦、攜碼或老客戶都可以申辦。

上網吃到飽資費
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