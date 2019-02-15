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放閃！缺席鴻海開工祈福 郭台銘曬五口照：在家人身邊充電

2019-02-15 10:30經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

圖／取自郭台銘臉書粉絲專頁
圖／取自郭台銘臉書粉絲專頁
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鴻海（2317）集團在昨（14）日舉辦開工拜拜祈福，董事長郭台銘並未現身，但他特別透過臉書說明緣由，因為早就正式上班好多天了，在過年期間就出國工作，回程途中帶著太太孩子在杜拜停留一下，在家人身邊充電，郭台銘強調，「2019鴻海集團要成長，以身作則，一馬當先」。

郭台銘在臉書秀出集團開工拜拜及與家人在沙漠中的合影照片，貼文寫道：「今天（2月14日）是西洋情人節，先祝天下有情人終成眷屬。實際上我沒有特意慶祝這個節日，因為當心中有愛，每天都是節日，但若無情，就算是特意過節，也是虛應故事而已。」

「今天同時是集團開工的好日子，媒體朋友沒看到我，因為已正式上班好多天了，集團同事早就為今年的業績開始打拚。」

郭台銘指出，先前就和臉書朋友報告過，其實過年期間就出國工作，回程途中帶著太太孩子在杜拜停留了一下，寧靜的沙漠裹，在家人身邊充電，回到台灣，把家人安全送到，就又轉身啓程，「因為我說了，2019鴻海集團要成長，以身作則，一馬當先」。

郭台銘同時也透露臉書表達對妻子的祝福，他表示，雖然不特意過節，但透過臉書送給大家祝福，也希望大家都傳達給另一半感謝。「我的太太給了我很大的支持，鴻海的年終尾牙抽獎抽的都是眷屬獎，因為支持另一半的工作和事業當然要被感謝」。

郭台銘說：「這幾年，曾馨瑩生日問她要什麼禮物，她說做公益好了，今年基金會在尾牙邀請各縣市農民來推廣農產品，每攤她都親自去加油，馨瑩是個低調善良的人，今天情人節，我祝福她快樂，也祝福所有朋友心中有愛，風雨無懼。」

郭台銘鴻海情人節
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

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