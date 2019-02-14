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情人節遇見對的人！過年後「相親運轉旺」的生肖

逼宮蔡英文牧師高俊明過世 王定宇：他最牽掛人權民主

情人節不休息 貿協接待美台商業協會訪團深化交流

2019-02-14 19:29聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

台商業協會(US-Taiwan Business Council)主席Mr. Michael Splinter率逾25家美商代表於2月13日至15日訪台，貿協董事長黃志芳率貿協管理團隊與主管，特別於2月14日情人節當天為該團辦理歡迎酒會，並力邀台灣業界領袖共襄盛舉，除深化台美雙方深厚合作情誼外，並盼促進台美雙邊企業間的交流，共創合作新局。

黃志芳表示，美台商會長久以來為台美雙邊合作交流發聲，貿協於去年1月與該會簽署合作備忘錄，共同促進航太國防產業交流合作，台美雙邊交流日益密切。

黃志芳亦感謝美台協會此次率領美國重要企業訪台，為台美合作帶來新契機，正好碰上情人節，更顯雙邊合作情誼的可貴。

他指出，台灣身為美國重要的策略合作夥伴，為共同發掘新商機，貿協也特別邀請企業高階主管實戰班學員以及我國資通訊、半導體、航太及生技醫藥產業等企業領袖共同與會，包括研華科技、聯發科技、漢翔航空、長榮航宇等企業皆到場共襄盛舉，與該團來台的重要美商進行交流。

美台商會成立於1976年，為一會員制的非營利組織，旨在促進美國與台灣的商業和貿易關係，每年定期舉辦美台國防工業會議，為國防工業界重要的非政府組織(NGO)。該會總部位於華府，就近敦促美國政府相關運作，或遊說國會通過相關法案，並居間協調美國企業到台灣投資，是美台貿易間重要橋樑。

該會理事主席史賓林特（Mike Splinter）為應用材料公司（Applied Materials) 前董事長兼執行長、現任台積電獨立董事，與台灣關係密切。

美國長期以來為我國重要出口市場及進口來源國。看好美國經濟穩健發展，並協助廠商面對美中貿易戰的挑戰與掌握美國最新商機，貿協加強辦理對美國的拓銷活動，今年預計至少辦理26項與美國相關活動，包含9個參展團、5項台灣產業形象推廣活動、美國商機日等。

外貿協會董事長黃志芳(右)及美台商業協會主席Michael Splinter於外...
外貿協會董事長黃志芳(右)及美台商業協會主席Michael Splinter於外貿協會主辦的歡迎晚會中合影。圖／貿協提供
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台商黃志芳情人節
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