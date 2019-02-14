迎動盪的2019 企業大老闆的過年書單有這些

2019-02-14 18:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



2019面臨經濟動盪的一年，美中貿易戰、英國脫歐等全球動盪，加上數位與科技浪潮持續衝擊傳統產業，不少金融業大老與企業界大老闆也紛紛利用春節期間，閱讀不少財經新書籍，並開出推薦書單。

富邦集團董事長蔡明忠今（14）日新春團拜時，提及他春節間讀了歷史學家哈拉瑞所著新書《21世紀的21堂課》，他推薦給集團旗下電信、金融、建設等各子公司高階主管，希望他們做好心理準備，應對資訊與生化科技帶來的顛覆性變革與經濟動盪。

哈拉瑞在書中其中一課提及未來經濟究竟還需不需要「人」來做為消費者實在很難說，機器與電腦也可以成為消費者，面臨科技革命帶來數十億人的大失業潮威脅，同時不能太樂觀認為有足夠新工作可彌補將被淘汰的工作，如銀行員、司機、紡織工帥甚至是醫師等，未來要保護的是人類而不是工作。

富邦金控董事長蔡明興也推薦閱讀華爾街投資巨擘、橡樹資本董事長霍華 ‧ 馬克斯（Howard Marks）的《掌握市場週期》，他說富邦集團長期以來的投資策略亦是因應市場的變化動態來調整資產配置，從過去經驗中深刻了解掌握經濟週期的重要性。

南山人壽董事長杜英宗也同樣推薦霍華 ‧ 馬克斯的《掌握市場週期》，他說「霍華．馬克斯現身說法，詳述如何掌握週期，提高勝算，相信台灣的投資人也能從本書中受益，找到投資成功之道。」

蔡明興說，霍華 ‧ 馬克斯書中分析2000 年科技股泡沫破滅，2007 年次級房貸危機爆發，2008 年金融海嘯襲來，全球經濟大衰退，投資市場哀鴻遍野，讀這本書可了解週期、知道歷史週期是否正在重演、進而知道自身處於什麼位置是非常重要的關鍵，因為這將影響投資人判斷該積極或防禦，進而提高或降低對市場波動的曝險程度。

此外南亞科總經理李培瑛春節書單也開出微軟執行長薩蒂亞．納德拉 (Satya Nadella) 所著的《刷新未來：重新想像 AI+HI 智能革命下的商業與變革》，過去微軟面臨雲端時代來臨，無法匹敵 Google、Amazon與Apple 。薩蒂亞．納德拉在書中分享如何帶領微軟走向轉型，並點出微軟目前投資的人工智慧、混合實境、量子運算等三大關鍵技術趨勢解析，並分享面對未來科技衝擊時的思辨架構。

日前半導體教父張忠謀接受本報專訪時也談及他退休後閱讀的好書，包括:《Destined for war》（中文版譯：注定一戰？中美能否避免修昔底德陷阱），張忠謀說去年代表台灣參加APEC會議，與各國領袖談話時，發現大家都讀過這本書，而對於美中貿易戰的觀點，也從該書中得到很多啟發體悟。還有美國前總統柯林頓與暢銷小說家派特森聯手撰寫驚悚小說《The President Is Missing》，是他覺得很不錯的小說，其他書單包括《Pachinko》、《The China Mission》《Can Democracy Survive Global Capitalism? 》並期盼大家都能養成良好的閱讀習慣。