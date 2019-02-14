研華1月營收為41.77億元 年增4.42%

2019-02-14 16:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



研華（2395）今（14）日公布2019年1月份合併營收為41.77億元，較去年同期營收40億元，增加1.77億元，或增加4.42%。

研華2019年1月營收若以區域來看，以美國與其他亞洲地區（包括日本與東南亞市場），成長最為強勁；以事業群而言，智能服務事業群（Service-IoT Group, SIoT）與嵌入式運算核心事業群（Embedded-IoT Group, EIoT）表現較為突出。