宏達電1月營收10.1億元 創上市來新低

2019-02-14 15:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



宏達電(2498)今(14)日公布1月自結合併營收10.1億元，月減25.63%，年減70.46%，創下2002年3月上市掛牌以來新低。

宏達電指出，電信商對HTC未來5G smart mobile hub產品表示濃厚興趣，包含Sprint與Telstra都已公布搭載這項產品的未來計畫，今年的MWC大會中預計將有更多消息釋出。

宏達電表示，董事長暨執行長王雪紅今年應MWC大會邀約，擔任專題演講嘉賓（Keynote speaker）。

宏達電在今年1月CES展中共共獲得34項「Best in Show最佳產品」獎項，為HTC歷年在CES最佳成績。得獎產品包含VIVE Cosmos、VIVE Pro Eye、Viveport Infinity、以及VIVE新一代沉浸式環境系統VIVE Reality System － 其中展現HTC橫跨不同軟硬體與平台生態系的深耕努力，並持續引領頂級VR體驗於設計與技術層面的創新。

宏達電表示，CES展出重點新產品包括專業使用者的全新選擇 VIVE Pro Eye，加入進階眼球定位科技，與注視點渲染（foveated rendering）技術來極大化硬體演算與VR效能的應用，同時也提供開發者在內容表現上的更多資訊回饋。