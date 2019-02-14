宏達電元月營收10.05億元 月減25.6%

2019-02-14 15:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



宏達電（2498）今（14）日下午公布，元月營收10.05億元，月減25.6%、年減七成，營收下滑主因在於出貨量減少。

宏達電因進行轉型，積極拓展虛擬實境（VR）市場，加上智慧手機市場成長趨緩，手機出貨量下滑，造成營收下降。宏達電在年初的CES已發表新的Vive Cosmos、Vive Pro Eye等產品，開賣後可望挹注營收。