電信龍頭霸氣宣告：你不惹我們 我們不會低價反擊

2019-02-14 12:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



中華電信董事長鄭優。記者黃晶琳／攝影 分享 facebook 中華電信今（14）日舉行新春記者會，市場也關注在去年499元資費競爭戰之後，今年電信三雄是否再掀價格戰，中華電信董事長鄭優笑著說：「如果人家不敢惹我們，我們也不會低價反擊，秉持提升品質跟服務，可望在市場競爭中，獲得消費者認同。」

鄭優表示，電信產業相當嚴峻，全球電信業者都面臨語音營收衰退的壓力，台灣因為產業結構關係市場競爭相當激烈，去年499元資費，很多人以「499之亂」形容，但他不以為然，499代表市場機制仍在，代表大家還可以競爭，而非寡頭壟斷的競爭相當少，維持高價的狀況。

鄭優認為，如果可以競爭，而不競爭是代表市場機制失靈，如果市場競爭卻不採取策略，也不是企業經營該做的事情。

鄭優表示，下一階段將以提升平均帳單金額（ARPU）做為目標，但如果市場存在一些需要面對的狀況，也不盡然不會作價格競爭，這也是對消費者有利的狀況，去年499元有很多消費者排隊加入，就是因為這個對消費者有利，

鄭優指出，市場狀況讓去年營收獲利不如預期，但仍創造不錯成績，首先是MOD客戶數突破200萬戶策略目標，現在已經是203萬。

鄭優表示，回想兩年前剛到任的時候，宣示200萬目標，同仁表示高度支持，但知道大家心裡是虛虛的，現在已經做到了去年NCC也通過修改營運規章，讓中華電信可以自組頻道，對NCC表達高度謝意，這樣對於將來市場公平合理競爭有助益，經過一年多跟Netflix洽談，雙方達成協議，可望提升MOD用戶數。

此外，中華電信也持續提升行動網路品質，鄭優表示，根據媒體報導，中華電信從行動網路速度排名第三，提升到國內外測速機構測速報告都拿到第一名。