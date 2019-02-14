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達成四協議 華航2年內研議不進用外籍正機師

宏碁衝刺東南亞電競 Predator電競聯盟大賽曼谷登場

2019-02-14 12:09經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

宏碁（2353）近年以電競品牌Predator為名主辦的區域性世界級電競賽事，其亞太區2019 Predator 電競聯盟大賽（APAC Predator League 2019），總獎金高達 400,000 美元，歷經5個月在16個區域舉辦多場預賽後，26個精銳電競團隊將於2月15日至2月17日在泰國曼谷國立體育館Nimibutr Sport building的總決賽中角逐冠軍寶座和Predator Shield掠奪者盾牌 。

2019年宏碁亞太區Predator電競聯盟大賽初賽自 2018 年九月展開，各區參賽踴躍，16個區域共有 3,530 支電競隊伍參賽。在賽事中可見識到亞太地區電競好手對《DOTA2》、《PUBG》遊戲的投入和熱血，宏碁也在大賽中為玩家提供能滿足視聽享受又兼具絕佳操控手感的致勝配備。

電競聯盟大賽首日開幕將有最先進的精采聲光秀及知名偶像女子團體BNK48小型演唱會，現場也展出全系列宏碁Predator電競產品，也分別以《Dota 2》《PUBG》為主題的體驗場域，具豐富的活動，可與喜愛的Cosers互動、玩遊戲、拍照，也提供各式各樣的餐車美食，宛若電競嘉年華會。

宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠表示，來自亞太區26 支頂尖的電競菁英隊伍將在2019電競聯盟大賽總決賽挑戰，透過Predator 頂級電競設備展現高超的戰鬥技巧及對電競遊戲的熱切投入，在《Dota 2》《PUBG》遊戲對抗賽中，帶回2019年亞太區Predator電競聯盟大賽的冠軍榮耀－Predator Shield掠奪者盾牌以及獎金，宏碁希望藉此大賽展現對電競產業發展的承諾，並在亞太區建立強大的電競生態圈。

宏碁泰國分公司零售事業副處長Supong Tangtongbenjasin 也表示，宏碁在泰國消費型筆電2018年營收占比為電競、輕薄筆電各30%，一般NB為40%，在宏碁策略強打平均銷售單價（ASP）較高的電競、輕薄筆電機種之下，2019年目標電競、輕薄筆電營收占比將拉高至各35%，一般NB將降至30%，如此一來也將帶動泰國宏碁營收上揚，營運持續挑戰新猷。

宏碁消費型NB在泰國表現亮眼，Supong Tangtongbenjasin 表示，目前在泰國市場，消費者95%仍是透過傳統零售通路據點購買產品，因為「消費者喜歡觸摸，並看到實體」，宏碁這20多年來在泰國的實體通路打造相當健全的經銷通路網絡，並攜手泰國百貨公司內的電子、家電通路商與IT商場，目前大大小小在全泰國，透過500-600家通路據點銷售宏碁產品，直接貼近當地消費者。

宏碁亞太區2019 Predator 電競聯盟大賽（APAC Predator ...
宏碁亞太區2019 Predator 電競聯盟大賽（APAC Predator League 2019）曼谷登場。 記者謝艾莉／攝影
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