鴻海開工祈福 郭台銘指示2019年一定要成長

2019-02-14 09:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



鴻海集團今（14）日開工祈福，集團副總裁呂芳銘擔任主祭並接受訪問時提到，總裁郭台銘指示「2019一定要成長」，並歡迎更多好手加入。

呂芳銘也表示，郭總裁在海外打拚，尤其過年期間就在海外打拚了。