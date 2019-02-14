親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
華航機師罷工
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

康德用意志力治咳嗽？哲學家傳記為何會流行

卡在瑞士回不了家 婦砸12萬元坐頭等艙回台爆哭：我很害怕

鴻海開工祈福 呂芳銘主祭

2019-02-14 09:27經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

鴻海今（14）日開工祈福，集團總裁郭台銘未現身，由副總裁呂芳銘代為主祭。

鴻海郭台銘
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

誠美材之爭 何昭陽：董座身分合法

2019-02-14 01:27

瞄準奧運 國巨千金組衝浪隊

2019-02-13 23:33

陳少喬談投資 有套衝浪哲學

2019-02-13 23:25

中華電拍片 跨足內容產業

2019-02-13 23:15

宏碁揪團 強攻數位看板

2019-02-13 23:14

台達電收購泰達電 邁大步

2019-02-13 23:12

台積建南科廠 搶8吋晶圓商機

2019-02-13 23:12

內容產業面向全球 要靠政府挺

2019-02-13 23:11

誠美材料何昭陽：董事長身分獲法院認定

2019-02-13 17:56

OTT影音平台過年眼球激戰 業者成績單亮麗

2019-02-13 15:39

開發創新加速器 建構新創生態圈「定向加速」

2019-02-13 14:47

工研院4月舉辦VLSI研討會

2019-02-13 14:35

新年商機強 松果購物交易額創高

2019-02-13 14:35

SEMI：8吋晶圓熱 4年內產量增14%

2019-02-13 14:35

超微Q2推新品 台積電大贏家

2019-02-13 14:35

星展示警台灣今年GDP不保2 原因在科技業成長放緩

2019-02-13 12:34

傳攜手中國絲路基金入股JDI 宸鴻不評論

2019-02-13 12:22

SEMI：2022年前8吋晶圓廠估增加70萬片產量

2019-02-13 12:19

換手機時間延長到31個月 星展估台灣GDP將不保二

2019-02-13 10:34

與郭台銘再拚第4胎？曾馨瑩一句話要大家死心

2019-02-07 13:57

殯儀館打工囡仔 打造3C新零售王者

2019-02-01 13:55

開發創新加速器 為新創業者「定向加速」

2019-02-13 14:17
看更多

熱門文章

30年華航資深機師：到底是誰不想讓罷工落幕？

2019-02-13 11:11

影／協商第9小時體力透支？ 華航法務部經理不適離場

2019-02-13 10:47

勞資紅眼協商冗長 華航法務經理體力不支流鼻血

2019-02-13 11:29

拋出「貴族勞工」說 美女董座批罷工：華航只有兩個結果

2019-02-13 13:06

影／凌晨1時開會讓各界體驗紅眼航班 機師工會致歉

2019-02-13 12:38

匯市連續幾天爆量的原因 壽險狂買匯...不避險了

2019-02-13 14:38

長榮航空推「選座位加價」策略 背後考量是這個

2019-02-13 18:04

歷經近11小時！ 華航勞資明天上午10時繼續協商

2019-02-13 12:05

「華航是畸形的民營企業」他籲只有這招才能化解矛盾

2019-02-13 11:14

記者悄悄話／零持股「何煖軒們」能創造企業最大價值？

2019-02-13 15:00

禁用外籍機師僵持 華航勞資今再戰

2019-02-14 00:19

逾30名機師取回檢定證 華航：依班表派飛

2019-02-13 18:06

有錢就是霸氣 12豪宅交易零貸款

2019-02-13 23:29

【重磅快評】要機師罷工早落幕 就請官員閉嘴吧！

2019-02-13 12:50

高雄飯店求售不成淪法拍 一拍流標

2019-02-13 12:03

見好就收？傳有90華航機師退出罷工

2019-02-14 00:02

華航勞資紅眼協商 凌晨1時開座談是這樣來的

2019-02-13 15:36

副機師升訓問題談不攏 華航勞資協商明日10時再戰

2019-02-13 12:13

機師工會要求禁用外籍機師 學者：有歧視之嫌

2019-02-13 11:22

為何台灣流浪機師多？ 學者解析跟學校有關

2019-02-13 13:55

台積建南科廠 搶8吋晶圓商機

2019-02-13 23:12

華航經理疑胃經攣不適 醫師說出誘發原因

2019-02-13 12:15

新聞眼／長期抗戰稍有不慎 工會恐失分

2019-02-14 00:11

繼實習空服員後 華航也要推機師產學合作

2019-02-13 11:20

「紅眼協商」獲初步共識 蘇貞昌：很高興往好方向走

2019-02-13 20:02

華航機師罷工延燒 桃機14日影響3586名旅客

2019-02-13 19:53

富人捧現金到處買 大安區12月豪宅交易爆熱

2019-02-13 10:42

機師升訓成話題 華航外籍機師占1成

2019-02-13 19:14

呸姐看中的豪宅再創新高 買方一年砸4億掃兩戶

2019-02-13 12:05

鋼鐵工具人出動 王國材化身華航勞資柔軟調解者

2019-02-13 15:56

醫療理賠 列入遺產報稅

2019-02-14 00:35

永豐美元9.99%優存轟動市場 明早9時開搶

2019-02-13 14:23

海外資金匯回 勤業眾信：這兩種所得要注意

2019-02-13 18:03

瞄準奧運 國巨千金組衝浪隊

2019-02-13 23:33

通宵勞資協商 華航法務經理身體不適離場

2019-02-13 11:05

聲援機師罷工 學界發起連署

2019-02-13 15:28

華航因罷工已損近4億元 謝世謙：商譽損失難估

2019-02-13 18:24

華航罷工疲勞航班達共識 鄭文燦喊話：罷工早日落幕

2019-02-13 16:45

外籍副機師不得升訓 勞部：以精神來看恐違法

2019-02-13 17:53

華航機師罷工爭議 陳芳明：請勿忽略安全的成本最高

2019-02-13 15:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top