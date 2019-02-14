誠美材之爭 何昭陽：董座身分合法

2019-02-14 01:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ／台北報導



誠美材董事長之爭持續發燒，何昭陽昨（13）日召開記者會表示，他一早收到金管會通知，確認元月14日葉美麗召開董事會以臨時動議方式解任其董座職務一事不合法。何昭陽表示，所有紛爭均起源於此，在金管會及台北地院均確認其為誠美材董事長的合法身分下，呼籲葉美麗更正先前不實重訊內容。

誠美材董座之爭延燒近一個月，一直未發聲的葉美麗在本周一開紅盤之前，以重訊方式直指何昭陽違反董事會決議，憑空創設子公司昆山奇美的臨時經營管理小組，導致母公司喪失其經營權，有掏空昆山奇美之嫌，公司將追究何昭陽的一切民刑事責任。

何昭陽昨天同時秀出內部信件表示，葉美麗當天一早發重訊重砲轟擊，但當天傍晚卻以提案董事身分聯名多位董事，信件受文者一欄卻稱何昭陽為「董事長」，葉美麗請求董事長召開董事會，決議如何因應2月1日昆山奇美董事會決議案及改選董事長議案。何昭陽說：「這也意謂葉美麗也認定我才是董事長。」

針對何昭陽的指控，昨天在截稿前未獲誠美材公司發言管道回應。誠美材昨天股價開高走低，上下震幅達13.6%，終場收12.6元，下滑0.25元，成交量達6.74萬張，再創近日天量。

何昭陽表示，除金管會、經濟部及台北地院均承認其誠美材董座身分，為避免公司貸款、股東及往來廠商受傷害，他同時發函台灣銀行等九家銀行，有關與誠美材公司的銀行存放款及財務資金往來，未經其（何昭陽）同意，概不得准予進行。