全球電動車投資案陸續開出 引爆自駕車成長勢頭

2019-02-13 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



2019年開春以來，全球電動車投資案陸續開出，包括Google、特斯拉、Uber、軟銀、本田等公司，紛紛加入自駕車及電動汽車電池市場，此外，中國大陸在雙積分政策刺激下，2019年各大整車企業加快新能源汽車佈局，根據統計2019年將至少有48款全新或換代車型上市，包括32款純電動車型和16款插電式車型，可看出2019年電動車仍將會是非常熱鬧的產業。

今年春節期間，甯德時代合作與本田汽車攜手開發新能源電動車鋰電池，共同打造面向未來市場的電動汽車產品；特斯拉以估值2.18億美元收購 Maxwell，開始通過吸收外部技術團隊佈局未來乾電池、固態電池戰略，對特斯拉現有產品線的性能短板進行強有力補充；無人自駕車外送新創Nuro，宣佈從日本軟銀集團的視野基金中，獲得9.4億美元投資。

競爭激烈的自駕車戰場，最近出現重量級獨角獸。2月初美國自動駕駛公司Aurora獲得5.3億美元B輪融資。這輪融資由矽穀創投公司紅杉資本領投，亞馬遜、普信集團、殼牌石油等參投。這輪融資後，Aurora的估值將高達25億美元，一舉躋身矽穀獨角獸之列。

Aurora獲得5.3億美元的巨額投資，也打破 Zoox 創下的5億美元融資紀錄，成為單筆融資量最大的獨立自動駕駛企業。

日盛全球智慧車基金經理人馮紹榮表示，根據EVsales資料，2018年12月，全球新能源乘用車銷量達到創紀錄的28.6萬輛，同比增長70%。全年累計來看，全球新能源乘用車銷量突破200萬輛，達到歷史性的2018247輛，新能源汽車滲透率達到2.1%，可以說，2018年，是新能源汽車突飛猛進的一年。

中國大陸為推動新能源汽車產業高品質發展，2019年2月1日工信部組織召開《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》編制工作啟動會，為下一階段我國新能源汽車發展進行頂層設計，規劃編制工作中，要以新能源汽車高品質發展為主線，探索新能源汽車與能源、交通、資訊通信等深度融合發展的新模式。

馮紹榮指出，今年無論傳統車企、科技巨頭還是自動駕駛新創公司，都加入電動車戰場，加上國家政策的推動，電動車勢頭已展開，相關產業中長期成長性續看好。