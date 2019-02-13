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中華電MOD攜公視跨足內容產業 推出4K大作

2019-02-13 17:40經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

中華電(2412) 跨足影視內容產業，旗下MOD與公視共同推出4K大作《魂囚西門》，結合國內頂尖影視製作團隊，結合金曲歌王蕭敬騰、金馬影后謝盈萱超強卡司，採高規格全4K製作，從劇情到影音呈現，將帶給觀眾極致的感官體驗。

中華電董事長鄭優表示，MOD秉持著『帶給觀眾最豐富影視內容』的承諾，除引進國外優質的影音內容外，更要將台灣在地的內容推向國際，讓國內優秀作品能在世界發光。

他說，魂囚西門將是個開端，有了這次成功的經驗之後，未來MOD會更積極地發展內容，持續引領台灣影視產業向前邁進。

中華電指出，MOD今年年初宣布與全球最大影音串流平台Netflix合作，現在與公視合作的強檔戲劇也將開播，擁有最豐富影音內容與強大資通訊技術的中華電，透過各式策略合作，協助國內影音產業向上發展。

中華電MOD表示，台灣影視產業擁有大量人才及創作能量，近年來因應OTT崛起，來自世界各國的影音內容，使得影視產業發展更具挑戰，身為產業龍頭，除把世界級的影劇內容帶入國內，同時也要向世界推廣本地優秀影劇作品；魂囚西門是第一步，未來將帶給觀眾更多本地影視內容。

中華電表示，魂囚西門2月16日在MOD全球同步首播，透過MOD「戲劇199」，無廣告隨點隨看，本片由屍憶導演謝庭菡執導，聯手「三金演員黃金陣容」金曲歌王蕭敬騰、金馬影后謝盈萱、金鐘迷你影帝藍葦華及兩次金鐘獎男配角得主喜翔所主演的心理驚悚影集。

MOD中華電影視產業
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