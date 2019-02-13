奧圖碼大尺寸解決方案 驚豔ISE 2019歐洲系統整合展

2019-02-13 16:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



全球投影機專業品牌Optoma奧圖碼於今年春節期間，假歐洲最大規模系統整合展ISE 2019 (Integrated Systems Europe 2019)，火力展示最新大尺寸畫面革新技術，推出全新QUAD系列LED一體機，更榮獲ISE 2019「Best of Show最佳產品」之殊榮，以及多款超高亮度雷射光源、4K 智慧、專業工程暨家庭劇院等創新投影應用，提供彈性且多樣化的大尺寸畫面應用新選擇，展示內容包含：

奧圖碼表示，全新QUAD系列LED一體機，具備LED屏幕極輕薄、易組裝之特性，搭載Calibre獨家 4K HQUltra嵌入式解決方案，將視訊處理器直接嵌入LED屏幕，真正實現產品一體化，提供130吋絕佳Full HD LED廣視角精細大畫面，有效簡化整體安裝過程及時間，大幅降低專案成本，首度亮相即贏得現場媒體與消費市場的高度肯定，適用如會議室、展覽表演、電視演播廳等大型專業視聽場合。

此次奧圖碼與HeavyM合作，運用旗艦級DuraCore雷射工程投影機ZU1050，以先進的複合式雷射光源技術(Multi-Colour Laser)結合HeavyM光雕投影應用，獨家展示WUXGA高解析度的超炫光雕投影畫面，提供令人震攝的視覺效果。

奧圖碼指出，於展場以旗艦級DuraCore雷射工程投影機ZU1050，搭配Valo Motion獨家研發的ValoJump互動式電玩平台，以10,000流明高亮度、WUXGA高解析度的驚豔色彩表現，提供24小時不間斷的互動式電玩環境予現場來賓親身體驗。

在4K家庭劇院方面，此次同步於ISE 2019展示旗下兩款4K家庭劇院投影機，分別為4K LED智能家用投影機UHL55，以及全新4K智慧雷射超短焦家庭劇院機；內建InfoWall新人機互動模式、IFTTT智能連動與Android智能系統，讓消費者無論在自家客廳、餐廳、書房還是臥室，都能輕鬆擁有智能家庭娛樂享受。

專為家庭劇院愛好者所設計的全新4K智慧雷射超短焦家庭劇院機，結合4K高解析精細畫質、超短焦投影設計，與IFTTT智能連動系統，以全封閉防塵光機設計搭載先進雷射光源，擁有亮度高、色彩佳、壽命長、後期維護費用低的先天優勢，完美詮釋4K巨屏智能家庭劇院。

4K LED智能家用投影機UHL55，結合4K超高畫質、LED長效光源、智慧語音助理、線上影視隨開即看，以及輕巧時尚的外型，支援包含Amazon Alexa、Google Assistant智能語音控制，另配備自動對焦、自動梯形校正等簡易、直覺化的操作介面，具體實現4K無屏百吋電視新生活。