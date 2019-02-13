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中光電旗下奧圖碼產品 獲ISE展最佳產品

2019-02-13 16:02經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

中光電（5371）旗下自有品牌奧圖碼（Optoma），應用中光電集團另一子公司Calibre獨家4K LEDView嵌入式解決方案，打造QUAD系列LED一體機「奧圖碼FHD 130 QUAD Series LED Display」，於歐洲專業視聽集成展覽會（Integrated Systems Europe 2019）首次亮相，榮獲最佳產品殊榮。

ISE為歐洲最大最成功的視聽及系統集成展覽會，是視聽技術領域的最高權威。中光電表示，奧圖碼此項產品，提供優質影像處理，並具有超越現有LED屏的極輕薄與易組裝性，此次獲獎，代表中光電在技術整合創新上已獲肯定。

中光電指出，奧圖碼此款產品結合Calibre解決方案，將其視訊處理器嵌入LED屏，真正實現產品一體化，並在影像處理過程提供精細畫面縮放品質，可在0.5秒內完成輸入頻道的切換，優於業界一般切換速度的2至3秒，有效解決影像不同步、畫面品質無法兼顧等問題，適用於會議室、電視演播廳等大型專業視聽場合。

中光電表示，未來中光電集團將不斷拓展大屏顯示暨專業視聽市場之布局，協助客戶呈現最高品質的影像內容，滿足高端影視頻的極致需求。

中光電自有品牌奧圖碼QUAD系列LED一體機，榮獲ISE 2019「最佳產品」。...
中光電自有品牌奧圖碼QUAD系列LED一體機，榮獲ISE 2019「最佳產品」。圖／中光電提供
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