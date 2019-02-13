宏碁推智雲體管理系統 首波聚焦數位看板

2019-02-13 14:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



隨著物聯網相關技術與產品的整合，多元的實際應用都已加速實現，各地所布建的裝置與設備也持續隨之增加。宏碁看好設備管理者對於高效維運和裝置控管的需求，由旗下自建雲智慧產品事業，推出智雲體管理系統，提供系統整合商及專業託管服務商，服務客戶的解決方案。

目前宏碁雲端已與多家國際級智能系統供應商正式結盟並展開合作，包括工業電腦領域領先設計者暨製造商艾訊 、新漢、廣積，及準系統XPC廠商浩鑫，和專業AI及IoT產業方案廠商建碁一同攜手搶攻全球市場。

宏碁公司自建雲智慧產品事業總經理施宣輝表示：「宏碁發展雲端解決方案多年，一直以來，都擅長以服務為導向結合雲端技術解決新時代所面臨的新課題。這次新推出的『智雲體管理系統』雲端解決方案，就是為了解決SI及MSP在面對數量龐大且散落各處的IT設備，而衍生出的許多管理、成本、效率問題。」

他說，「我們希望將SI及MSP在維運系統時可能遭遇的各階段運營痛點，都逐一解決。例如，我們瞭解SI及MSP經常需要同時管理不同作業系統的設備，現在開始，只要透過智雲體管理系統高效維運平台，就可同時將搭載Windows、Android、Linux三大作業系統之設備，整合在同一主控平台上管理，讓SI及MSP輕鬆進行跨作業系統、跨廠牌的智能系統設備管理。

數位看板市場近年來加速成長，預計到2023年將翻倍成長至市值近三百三十億美元。宏碁深耕在數位看板領域多時，了解數位看板之SI及MSP在營運管理時所面臨到並一直期待被改善的關鍵問題，進而開發了結合資訊技術 （IT） 和營運技術 （OT）的智雲體管理系統解決方案。