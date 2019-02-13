開發創新加速器 建構新創生態圈「定向加速」

2019-02-13 14:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



中華開發創新加速器自2017年在南港展覽館開幕至今，共舉辦177場、超過7,500人次參與的各種活動，已成為台灣新創業者的最佳創業平台。開發創新加速器致力建構新創生態圈，透過產業聚焦及上下游整合的「定向加速」，使投資方和被投資方都擁有更多的機會。

中華開發資本總經理何俊輝表示，母公司開發金控已成為壽險、商銀、證券、創投/私募股權四引擎齊發的全方位金控公司，致力發揮業務綜效是積極目標，而這個模式同樣可以套用在開發創新加速器，為創新業者提供創業「平台」，可透過開發金控長達60年的投資經驗，提供產業上下游的整合服務。

開發金控60年的投資策略即是著眼產業發展，過去是以扶植台灣的產業為重，現在則是經過完整的市場分析，精準投資具有未來發展能力的產業。

開發創新基金總經理郭大經表示，過去沒有「加速器」這個名詞，但開發金控一直在做創業加速的工作。郭大經進一步指出，因應當前因為網路發展而來的「新經濟」，其實就是產業的跨領域，所有產業都可以相互連結，因此開發創新加速器正積極透過建構平台，同時建構一個屬於新創業者的生態系。

郭大經以開發創新基金最新投資的全球智慧開店平台SHOPLINE為例，以國際化的團隊建立的電商架站服務自2013年創立至今，協助超過15萬個品牌店家成功網路開店，並於2018年協助店家接觸超過兩億人次，成為亞洲最大的網路開店平台。

在未來發展上，中華開發創新加速器可以協助SHOPLINE在新技術發展及產業資源整合上與其他新創業者合作，持續布局海外的各項需求。開發創新基金投資的四大領域：AI、物聯網、移動互聯網及次世代電商，看似為不同產業，其實在新經濟之下，環環相扣。

透過開發創新加速器依新創業者不同的需求而量身打造的各項課程，而不是標準化的創業入門課程，期待發揮「定向加速」的效果。