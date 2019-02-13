星展示警台灣今年GDP不保2 原因在科技業成長放緩

2019-02-13 12:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



星展集團資深經濟學家馬鐵英今（13）日發布報告指出，自去年第4季起，台灣與南韓的科技業成長皆明顯放緩，再度調降台灣2019年GDP，從2.2%下調至1.9%，台灣今年GDP面臨不保2。

但對今年南韓GDP成長預測，星展則維持在2.6%不變。馬鐵英指出，相對南韓而言，台灣受到科技業成長放緩的影響更大。

星展認為，科技業成長趨緩的主因並非中美貿易戰，而是週期性循環與其他結構性因素，包括智慧型手機領域的市場飽和，產品成熟以及跨品牌競爭，以及中國市場的消費需求減弱。

未來5G網路問世後，預期將可為智慧型手機市場帶來新的拉動力量，但全面性的影響可能須等到2020年才會發生。藉由刺激性政策所帶來的中國消費需求復甦，也將需要時間。。

馬鐵英認為，自去年第4季起，台灣與南韓的科技業成長皆明顯放緩。南韓半導體出口表現在過去兩年皆有雙位數成長，但去年12月衰退至8.3%。

台灣的半導體與其他電子零組件出口成長率在11與12月分別只有-5.7%與-9.9%，電子產品出口訂單也下滑至-3.5%與-8%。作為領先指標，電子業出口訂單衰退，也意味著2019上半年實際出口表現恐不樂觀。