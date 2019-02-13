科技業大徵才16日登場 薪資最高是這家

2019-02-13 12:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



逢農曆年後的轉職高峰，新春首場大型就業博覽會將於本周六（16）日登場，此次共有3,300個工作機會，科技業職缺就占近七成，其中不乏求才若渴的國內大廠，包括台積電（2330）、友達、聯電、力成及昇陽半導體等，京元電子更祭出最高8萬元的薪資。

勞動部指出，勞動力發展署在台灣就業通網站「年後轉職專頁」彙集七大服務，其中，開春後首場大型就業博覽會，將於本周六在新竹縣體育館登場，共有61家知名企業參與，現場具有多種職缺，歡迎求職朋友把握機會參加。

勞動部表示，活動現場採用「無紙化媒合系統」，求職者可先在台灣就業通網站登錄履歷，在活動現場完成報到後，即可線上讀取履歷進行面談，求職者不用再帶著紙本履歷到處趕場。

此外，本次活動特別邀請三家廠商試辦「視訊面試」，求職者在現場經過企業人資人員審核通過者，就可即刻電話連線企業的用人單位主管視訊面試，可更有效知道求職結果。

勞動部也補充，當日往返新竹火車站至活動會場，備有免費接駁專車，就博會最新職缺內容可查詢台灣就業通網站或就業博覽會活動網頁。

弱勢無法參加現場就博會的民眾，亦可同時參加台灣就業通辦理的線上就業博覽會，年後轉職一系列相關活動訊息都可查詢「年後轉職專頁」。