AMD第2季後推CPU、GPU 概念股下半年營運吃大補丸

2019-02-13 11:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



處理器大廠AMD今年營運重頭戲Ryzen處理器及Navi繪圖晶片兩大新品，於AMD財報會議中獲得證實，將以台積電（2330）最新7奈米製程生產，於第2季後正式上市。

相關AMD概念股台積電、祥碩、茂達與嘉澤下半年營運吃大補丸，其中台積電為AMD最大贏家，下半年營運可望重返榮耀、優先受惠。

AMD於日前財報會議中由執行長蘇姿豐證實，第2季後將推出7奈米製程之處理器及繪圖晶片上市，包含：Zen2核心的Ryzen處理器及Navi顯卡，原本外界預料今年6月在COMPUTEX發表，較預期晚約一季時間，不過，今年來AMD處理器及顯卡市場反應熱烈，加上遇到競爭對手英特爾14奈米產能不足影響，大量訂單湧入AMD，因此，AMD供應鏈仍相當期待新品推出所帶動效應。

AMD捨棄格芯轉投台積電，7奈米的晶片的生產完全轉交由台積電代工，而台積電上半年營運遇逆風，智慧型手機需求疲弱及全球經濟展望疑慮導致客戶下單縮手，7奈米受蘋果訂單影響及HPC客戶未能如預期量產，下半年可望再AMD訂單挹注拉高產能利率用，法人預期今年營運可望倒吃甘蔗，第2季應為全年谷底。

祥碩為超微重要合作夥伴，第二代Ryzen處理器主機板晶片組仍由祥碩設計生產，以過去祥碩為AMD量身打造400系列高速傳輸介面晶片組放量時，營收突破歷史新高，下半年營運值得期待。

茂達除了桌上型電腦風扇，過去AMD顯卡風扇馬達驅動IC為茂達提供，風扇馬達規格由單相、三相提升並整合MCU，瓦數由5V、12V提升至24V、48V與無刷直流。連接器嘉澤為英特爾及超微兩大品牌CPU Socket及記憶體插槽供應商，超微推出第二代新平台，對於嘉澤整體營運表現將有大幅貢獻。