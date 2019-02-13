換手機時間延長到31個月 星展估台灣GDP將不保二

2019-02-13 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 黃昭勇 ╱即時報導



星展集團資深經濟學家馬鐵英13日發布報告指出，自去年第4季起，台灣與南韓的科技業成長皆明顯放緩。但成長趨緩的主因並非中美貿易戰，而是周期性循環與其他結構性因素，包括智慧型手機領域的市場飽和，產品成熟以及跨品牌競爭，以及中國市場的消費需求減弱。

馬鐵英預期，未來5G網路問世後，將可為智慧型手機市場帶來新的動力，但全面性的影響可能須等到2020年才會發生。藉由刺激性政策所帶來的中國消費需求復甦，也將需要時間。相對南韓而言，台灣受到科技業成長放緩的影響更大。

●科技業成長放緩 台灣今年GDP恐不保二

星展集團將2019年台灣GDP成長預測由2.2%小幅下調至1.9%，對今年南韓GDP成長預測則維持在2.6%不變。

星展分析，南韓半導體出口過去2年皆有雙位數成長，但去年12月衰退至成長8.3%；台灣的半導體與其他電子零組件出口成長率在11與12月分別為衰退5.7%與衰退9.9%，電子產品出口訂單也下滑至衰退3.5%與衰退8%。

馬鐵英表示，作爲領先指標，電子業出口訂單衰退，也意味著2019上半年實際出口表現恐不樂觀。他說，科技業成長放緩並不能單單歸因於中美貿易戰，且多數電子產品目前仍排除在關稅清單之外，其他周期與結構性因素才是關鍵。

●智慧手機換機周期 從23個月拉長到31個月

首先，全球智慧型手機產業的成長受到市場飽和與產品成熟的制約。在美國、英國、德國等主要已開發市場，智慧型手機普及率已接近80%；在中國則已超過55%。隨著手機使用壽命愈來愈長，平均換機周期隨之延長。調查機構BayStreet指出，目前大多數智慧型手機的使用者，平均要31個月才會更換新機；在2014年時，更換新機的平均時間是23個月。

全球智慧型手機市場的跨品牌競爭逐漸白熱化。自去年第2季起，華為的市佔率已超過蘋果，成為全球第二大智慧型手機品牌廠。在印度與印尼等新興市場，三星的領先地位也面臨來自小米的挑戰。蘋果與三星的領先優勢不再，對兩家公司在台灣與南韓的供應鏈廠商而言並非好消息。

●紅色供應鏈帶動中國進口替代 台灣供應商受排擠

中國智慧型手機品牌的崛起，理應意味著中國從台灣與南韓進口晶片與半導體的需求增加。然而，在某些領域中國當地的供應商已經有足夠產能，例如顯示面板與低階晶片等，可能出現進口替代的現象。

作爲全球最大的智慧型手機消費市場，中國的消費需求減緩也衝擊產業表現。2018年中國零售銷售年成長率是9%，低於2017年的10.2%，且是自SARS之後的15年來最低。星展表示，周期循環的逆風來自中國股市的疲軟，信用違約上升，家戶負債增加，家庭可支配所得放緩等多重因素。

●台灣產業高度集中電子業 這波受影響比南韓大

相對於南韓，台灣受到科技業成長放緩的影響更大，主因台灣對出口需求的高度依賴以及科技業比重較高。電子業出口占台灣總出口的四成以上，而所有貨物與服務出口則占台灣GDP的77%。南韓的產業結構相對多元，除了電子業占總出口的三分之一，還有汽車、造船與其他大宗貨物，出口占南韓GDP比重約55%。

台灣去年第4季成長率僅1.8%，略低於星展集團原先預期的2.1%，也是過去10季以來最低的表現。淨出口的減少拖累GDP成長1.4個百分點。

與之相對比的是，南韓去年第4季成長率穩定維持在3.1%。受惠於去年中秋節較早、非科技產業表現相對穩定，南韓的出口對GDP的貢獻率仍然為正。政府部門的消費與投資也有顯著增加，連帶支撐了南韓去年第4季的GDP表現。