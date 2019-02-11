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罷工還要定預告期？ 勞團怒吼：天大玩笑

讓公共住宅成為居住文化的民主前線

鴻海鄭州廠啟動新一批面試 試用期縮短

2019-02-11 16:57經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

鴻海集團旗下鄭州廠區發布訊息，今（11）日起開始新一批面試，適用範圍為CAA-iDPBG鄭州廠區，在此次面試的入選員工試用期將縮短至一個月以外，也提供順利入選求職的員工激勵獎金。

依據說明，此次試用期縮短至一個月，同時按慣例提供入職激勵獎金兩個月，分兩個月隨薪資發放，最高可領人民幣1000元。

面試薪資鴻海

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