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華航機師罷工第四天 王浩宇警告：估算明將3、4成班機停飛

2019投資必知關鍵字：AI人工智慧

2019-02-11 15:18聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

《經濟學人》預測今年全球大趨勢，強調科技將無所不在，而且AI人工智慧）將被運用在越來越多領域，為全球人類與經濟發展帶來改變。AI科技與衍生商機引領下一世代新智能趨勢，已滲透每個人的日常生活，也是今年投資必知關鍵字。

第一金投信指出，AI是一種科技、技術，可以讓電腦、機器，「跟人一樣思考」、「跟人一樣行動」，網路、邏輯運算、大數據等，都是A I的運用。全球大舉投入資金、人才，開發AI的技術與應用，將創造大量投資機會，改造或甚至顛覆整個經濟、工商業及服務業的運作模式，影響未來的生活與工作型態。

研究機構Gartner顧能與TrendForce公布的今年十大趨勢中，各有七項與六項圍繞AI人工智慧技術，Gartner預估，AI市場規模將由二○一六年的三百億美元一路高速成長，二○二○年將達到三千億美元譜，短短四年將大幅激增十倍。

IDC國際數據資訊則揭露，未來五年，幾乎每一家企業都會加快數位轉型，而AI人工智慧將扮演催化劑的功能。資誠（PwC）《全球企業領袖調查報告》調查指出，有高達八成五的CEOs認為AI將在未來五年大幅改變公司營運方式，六成三的企業領袖甚至認為AI對產業的影響力將大於網路革命。

富邦AI智能新趨勢多重資產型基金擬任經理人郭德齊舉例，目前熱門的無人商店關鍵技術，仰賴視覺感測、物聯網、人臉或生物辨識、深度學習、無線射頻識別等人工智慧技術創新應用，核心關鍵仍是整合串連各種智慧終端、數據分析與雲端解決方案的AI應用平台。

郭德齊表示，AI可在醫療應用上創造新藍海市場、可以幫助零售業持續發光發熱、可加速半導體產業成長，這些都只是AI範疇的一環；相對於廿年前的個人電腦普及、十年前的智慧手機崛起，這波AI趨勢全面在大家身邊滲透，不是只有某個產業鏈會成長，展現的是打破全球經濟失衡的機會，所以投資人現在也不應缺席這場AI的盛宴。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，AI儼然成為新趨勢共主，短期或許會有震盪，但趨勢一旦成形，中長期發展方向不易改變，預料將持續吸引資金匯聚。

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