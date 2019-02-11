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影／施振榮家新春團拜 發表新微笑曲線

2019-02-11 13:10聯合報系攝影中心 記者邱德祥╱即時報導

宏碁創辦人施振榮今天在台北市金華街家中舉行新春團拜，宏碁董事長陳俊聖和公司主管也出席向施振榮夫婦拜年，施振榮也發表新微笑曲線並說明內涵。

宏碁創辦人施振榮（左）今天在台北市金華街家中舉行新春團拜，宏碁董事長陳俊聖（右）...
宏碁創辦人施振榮（左）今天在台北市金華街家中舉行新春團拜，宏碁董事長陳俊聖（右）和公司主管也出席向施振榮夫婦拜年。記者邱德祥／攝影
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施振榮宏碁陳俊聖

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