台股明開紅盤 法人看好補漲行情

2019-02-10 20:25 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



金豬年明天開紅盤，台股春節休市期間，美股道瓊指數漲逾500點，科技、半導體股漲幅更大，法人皆看好台股補漲紅包行情。由於狗年封關加權指數收9932點，不排除金豬年開紅盤指數有機會重回萬點大關。

美股雖然近日震盪走弱，但統計台股1月30日狗年封關後，國際股市無重大利空，累計這段期間美股道瓊指數漲526點、標準普爾500指數漲67點、那斯達克指數漲269點，漲幅介於2%到3之間，費城半導體指數更勁揚4.5%，法人預料對台股開紅盤將帶來助益。

值得注意的是，台股精神指標台積電ADR（美國存託憑證）在台股休市期間累計漲幅達4.01%，顯示春節前相繼釋出的首季營運不如預期、南科14廠爆製程瑕疵等利空鈍化，法人樂觀預期台積電可望成為帶領台股補漲的多頭指標，有機會成為年後紅包行情的推手。

另根據統計，過去12年春節後開紅盤日台股表現不差，自2007年至2018年間，有8年上漲、4年下跌，尤以去年（狗年）開紅盤日上漲2.81%居冠，一周內漲幅更達3.78%。法人指出，金豬年開紅盤仍可見到外資回補，若由台積電等權值股表態，重返萬點大關，短線甚至有機會挑戰1萬零100點半年線。

華南投顧董事長儲祥生表示，受惠於美股已累積不少漲幅，且年前觀望資金將開始回流，預料今天台股開紅盤一定上揚，且漲幅至少可達1%至1.5，大盤短線可望順利攻上萬點，長線仍要觀察美中貿易戰後續效應。台新投顧總經理李鎮宇指出，美股財報相對樂觀，蘋果財報大致符合預期，科技指標股多數上漲，加上聯準會對升息態度趨緩，若暫停升息，資金可望回流新興市場，更有利台股資金動能。