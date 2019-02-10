親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
華航機師罷工
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

他曝「悠遊卡始祖」照片 勾起網友回憶：要用膠帶纏過

台股明開紅盤 法人看好補漲行情

2019-02-10 20:25聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

金豬年明天開紅盤，台股春節休市期間，美股道瓊指數漲逾500點，科技、半導體股漲幅更大，法人皆看好台股補漲紅包行情。由於狗年封關加權指數收9932點，不排除金豬年開紅盤指數有機會重回萬點大關。

美股雖然近日震盪走弱，但統計台股1月30日狗年封關後，國際股市無重大利空，累計這段期間美股道瓊指數漲526點、標準普爾500指數漲67點、那斯達克指數漲269點，漲幅介於2%到3之間，費城半導體指數更勁揚4.5%，法人預料對台股開紅盤將帶來助益。

值得注意的是，台股精神指標台積電ADR（美國存託憑證）在台股休市期間累計漲幅達4.01%，顯示春節前相繼釋出的首季營運不如預期、南科14廠爆製程瑕疵等利空鈍化，法人樂觀預期台積電可望成為帶領台股補漲的多頭指標，有機會成為年後紅包行情的推手。

另根據統計，過去12年春節後開紅盤日台股表現不差，自2007年至2018年間，有8年上漲、4年下跌，尤以去年（狗年）開紅盤日上漲2.81%居冠，一周內漲幅更達3.78%。法人指出，金豬年開紅盤仍可見到外資回補，若由台積電等權值股表態，重返萬點大關，短線甚至有機會挑戰1萬零100點半年線。

華南投顧董事長儲祥生表示，受惠於美股已累積不少漲幅，且年前觀望資金將開始回流，預料今天台股開紅盤一定上揚，且漲幅至少可達1%至1.5，大盤短線可望順利攻上萬點，長線仍要觀察美中貿易戰後續效應。台新投顧總經理李鎮宇指出，美股財報相對樂觀，蘋果財報大致符合預期，科技指標股多數上漲，加上聯準會對升息態度趨緩，若暫停升息，資金可望回流新興市場，更有利台股資金動能。

柏瑞巨人基金經理人高豪志表示，著眼於部分電子股已經回溫，觀察指標性的電子龍頭股雖然財測不佳，但預期股價已先行反映這些利空，可持續觀察未來是否有觸底回升的跡象。至於產業方面，持續看好內需消費如機能服飾等、電動車等概念股，這些產業中長線仍值得期待。

金豬年明天開紅盤，台股春節休市期間美股道瓊指數漲逾500點，法人看好台股補漲紅包...
金豬年明天開紅盤，台股春節休市期間美股道瓊指數漲逾500點，法人看好台股補漲紅包行情。本報資料照片
分享

台股台積電美股
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

華為將推折疊機 供應鏈樂

2019-02-10 00:10

財經觀點／智慧照明守護城市 商機可期

2019-02-09 23:58

折疊新話題 手機市場可望注活水

2019-02-09 23:52

折疊手機元年 群雄喊衝

2019-02-09 23:48

廣州面板廠傳延後裝機 鴻海：未投資

2019-02-09 17:49

Nikon：鴻海廣州廠延後裝機

2019-02-08 23:07

Nikon證實 鴻海要求延後廣州面板廠設備安裝

2019-02-08 16:32

與郭台銘再拚第4胎？曾馨瑩一句話要大家死心

2019-02-07 13:57

旺宏董事長吳敏求堅持自律 專利戰擁優勢

2019-02-07 12:36

傳曾馨瑩懷第4胎 郭台銘臉書親回應

2019-02-06 21:41

傳曾馨瑩懷第4胎 鴻海集團說話了

2019-02-06 16:42

直播記者會壓力超大 翁柏宗拚命做功課

2019-02-06 12:08

大立光鏡頭技術進化 還要找地擴產

2019-02-06 04:27

嘉聯益傳出逼200員工自願離職？ 勞動局決介入調查

2019-02-04 09:15

觀察站／美示警 台廠隨時可能被犧牲

2019-02-03 23:47

侵權糾紛…傳美光擬對晉華撤告 不放過聯電

2019-02-03 23:42

美光 傳撤告大陸晉華

2019-02-03 23:33

科技五亮點 引爆新商機

2019-02-03 23:31

科技五亮點／5G通訊 商轉倒計時

2019-02-03 23:29

科技五亮點／Mini LED 面板新希望

2019-02-03 23:29

科技五亮點／屏下指紋辨識 角力新戰場

2019-02-03 23:29

科技五亮點／人工智慧 硬體大利多

2019-02-03 23:29

科技五亮點／電動車 台廠踩油門

2019-02-03 23:29

美光傳撤告大陸晉華…台廠吃悶虧 成了犧牲品

2019-02-03 22:08

蘋單少了 嘉聯益驚傳裁員

2019-02-03 22:08

陸iPhone 8降價 衝擊新款買氣

2019-02-03 22:03

三大預兆…嘉聯益精簡不意外

2019-02-03 22:02

手機市況冷 軟板廠找新藍海

2019-02-03 22:02

電信三雄 大搶春節眼球商機

2019-02-03 21:54

有線電視應戰春節眼球商機 強打綜藝電影

2019-02-03 21:53

從電腦到電視 OTT商機變大

2019-02-03 21:52

蘋果訂單冷 嘉聯益驚傳年前逼200員工簽自願離職

2019-02-03 16:30

鴻海尾牙曾馨瑩帶小孩上台熱舞 郭董感動泛淚

2019-02-03 15:19

全球資安危機 台廠商機來了

2019-02-03 00:08

科技廠年後搶人 新竹就博會釋出3361職缺

2019-02-02 23:54

鴻海尾牙員工大喊「選總統！」 郭董笑開懷

2019-02-02 14:29

亞太電信攜高通 布局5G測試裝置

2019-02-02 12:23

太陽能廠再傳裁員 業者：撐過寒冬須轉型

2019-02-02 00:43

太陽能廠拚獲利 要靠轉型

2019-02-02 00:22
看更多

熱門文章

華航進用大量外國機師 跟空服員罷工成功有關?

2019-02-09 23:02

13:00更新／華航已有逾500位機師響應罷工 明取消28航班

2019-02-10 11:18

直播／華航罷工地勤變砲灰 200人串聯下午3時交部抗議

2019-02-10 14:18

何煖軒、林佳龍硬碰硬 機師罷工變拔「何」比賽？

2019-02-10 09:33

抗議罷工 華航員工與工會隔空互嗆「無恥、滾出華航」

2019-02-10 16:36

華航機師罷工為了飛安？精神科醫師狠打臉工會

2019-02-10 09:01

華航罷工勞資協商六小時 疑似破局

2019-02-09 21:23

華航勞資爭議為何僵持不下？這篇詳細告訴你

2019-02-10 16:07

影／百名華航員工反罷工挺交通部 工會理事長嘆悲哀

2019-02-10 16:46

這兩名女機師 發動台灣史上首場機師革命

2019-02-10 18:29

蔡英文當年說罷工忍無可忍 李艷秋：如今看來都是幹話

2019-02-10 11:40

飛航時間堅持7小時遭拒 華航機師工會：已是卑微請求

2019-02-09 21:57

勞資協商無交集 華航機師罷工繼續

2019-02-09 21:43

爭取到華航條件將要求長榮比照？機師工會：會

2019-02-10 11:48

華航員工社群網路貼文 呼籲機師工會不要再胡鬧

2019-02-10 15:19

華航罷工持續 綠委批何煖軒：最該被開除就是他

2019-02-10 13:04

近五百機師罷工還能維持九成運量？華航不敢保證

2019-02-09 22:02

華航機師月工時62.6小時「比競爭對手都寬鬆」

2019-02-10 14:56

滯留旅客新增食宿費用 華航答應實報實銷補償

2019-02-10 12:39

學者看5大訴求：改善疲勞航班 才是關鍵

2019-02-10 00:23

華航機師罷工擴大 交通部上午要求華航提新應變計畫

2019-02-10 08:20

國泰、華航記不清楚 她到機場才知班機取消怒罵髒話

2019-02-10 08:26

華航：協商已提出業界最優方案 充分釋出善意

2019-02-10 00:01

【重磅快評】罷工沒那麼可怕

2019-02-10 10:20

華航勞資談判進度牛步！6小時了還在談第一訴求

2019-02-09 20:59

影／華航勞資協商破局 機師工會理事長跑給媒體追

2019-02-09 22:41

華航員工內鬨？地勤擬到交通部抗議機師罷工

2019-02-10 14:14

折疊手機元年 群雄喊衝

2019-02-09 23:48

火線人物／鄭文燦發言有分量 桃園幫掌握航空界

2019-02-09 23:55

鄭文燦：何煖軒若聽我的 就沒這次罷工

2019-02-09 23:53

華航機師罷工 勞部：雇主不得解僱、減薪等不當對待

2019-02-09 22:46

空服員罷工曾力挺…蔡、蘇此時沉默另有隱情？

2019-02-09 23:59

疲勞航班難解 工會不接受交通部折衷方案

2019-02-10 18:41

華航協商破局 高雄機場10日影響兩航班286人

2019-02-10 00:27

勞資角力6小時破局 華航機師繼續罷工

2019-02-09 23:51

強勢何煖軒 能過這關？

2019-02-10 00:14

華航機師罷工影響民生 學者：官方明顯失職

2019-02-10 07:53

上次華航空服罷工 有旅行社虧百萬求償無門

2019-02-10 10:10

新聞眼／疲勞航班怎認定 爭議焦點

2019-02-10 00:02

影／長榮機師卻出席談判 李信燕：我也是理事長 不衝突

2019-02-10 18:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top