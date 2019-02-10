今年景氣下行 投資AI相關標的成避風港

2019-02-10 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



全球科技業已揮別「Intel Inside」，正式邁入「AI Inside」的時代。第一金投信指出，AI潮流已獲認證，AI基金預料也將成為投資組合中不可或缺的核心資產。建議鎖定具備「3i」特質的標的，即innovation（創新）、infrastructure（基礎）與具immigration（轉型）契機的資產，有機會創造優於市場指標的超額報酬。

第一金全球AI基金經理人陳世杰表示，AI應用百花齊放，舉凡智慧語音、智能理財、智慧住宅、智慧捷運網絡、智能家電管理、娛樂平台、無人工廠與無人商店等，無所不包。AI不只改變各行各業的商業模式，更為產業帶來加值的效益。如：傳統零售業的沃爾瑪、PC霸主的微軟，都積極運用AI華麗轉身。

如何追趕AI投資大勢？第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，可鎖定具備創新、基礎及轉型特質的「3i」標的。

運用AI新技術，帶來的新營運模式公司，通常具有營收成長快速的特性。基礎設備是任何產業創新發展的關鍵，AI技術能力強、業績有一定的基礎、成長性較為穩定。積極往新技術、新產品邁進的老牌公司，既有業務獲利相對穩定、現金流相對高。

陳世杰指出，創新科技將是美中兩國爭奪全球霸權的發展重點，中國將AI列為國家發展戰略，美國則成立AI特別委員會。大國政策力挺，也帶動蘋果、谷歌、臉書、亞馬遜、英特爾、微軟、阿里巴巴等科技巨頭，投注大量資金開發和併購AI公司，帶動AI技術公司身價水漲船高。

陳世杰說，使用AI的公司、產業，未來營收獲利看俏；而提供AI技術的公司，挾著技術優勢，未來表現也將大放異彩。應用面可選擇AI機器人、AI FinTech金融科技與AI精準醫療基金；技術面可選擇AI人工智慧基金。

因應今年全球經濟景氣下行、中美貿易戰及不穩定的政經情勢，投資AI也可選擇多重資產配置或ETF相關產品，創造兼顧收益與風險的最適投資組合，如AI智能新趨勢多重資產型基金、全球人工智慧ETF基金。