折疊新話題 手機市場可望注活水

2019-02-09 23:52 聯合報 記者 聯合報 記者 謝艾莉 ／台北報導



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二○一九年折疊手機產品可望成為市場新寵，不過，產業界人士表示，對消費者來說還需要時間適應新科技，以往手機螢幕有容易破碎的問題，折疊手機可望主打「不會破裂的螢幕」特性，期待折疊手機將顛覆消費領域應用，預估今年全球折疊手機規模約九十萬支。

ＩＤＣ終端系統研究副總監嚴蘭欣表示，預計隨著可撓式面板技術的演進與折疊式手機的出現，伴隨多鏡頭與ＡＩ邊緣運算等應用功能的推升，加上5Ｇ話題的帶動，將可望為萎靡的台灣智慧型手機市場注入一波動力活水。

研調機構群智諮詢（Sigmaintell）分析，今年折疊手機仍處於全新市場導入期，折疊產品從形態上可分為內折、外折、內外折等三種形態。群智認為，從可靠性角度考慮，可折疊終端產品的發展趨勢將從外折往內折，進而多折、捲曲的產品路線演進。

產業人士也認為，尤其在蘋果去年把iPhone XS智慧型手機價格往上拉高後，銷售表現明顯受到影響，接下來手機又主打5Ｇ和折疊功能，智慧型手機售價又將會再往上調。

市場人士分析，折疊手機所需的零組件材料如螢幕所費不貲，加上會耗費更多的電力，因此不僅製程成本非常高，良率表現如何也是關鍵，也將導致折疊手機價格居高不下，消費者能否接受還是一大問題。