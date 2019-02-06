丟掉遙控器吧 酷手讓你隔空操控螢幕

2019-02-06 15:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱惠恩 ╱即時報導



用手隔空操控螢幕畫面，不再是幻想。台灣新創團隊酷手，研發出「肌動圖技術（mechanomyography,MMG）」，動一動手指手腕，就能凌空控制螢幕畫面，應用領域廣泛，例如簡報、遊戲、機器人、車用電子等等，顛覆人類雙手傳統使用情境。