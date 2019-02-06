親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
勞動基金傳慘賠
新能源政策定案
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

更新／嘉里大榮倉儲悶燒火勢持續 1死1命危仍有4人失聯

獨家／郭台銘豬年報喜？傳曾馨瑩悄懷第四胎

丟掉遙控器吧 酷手讓你隔空操控螢幕

2019-02-06 15:04經濟日報 記者邱惠恩╱即時報導

用手隔空操控螢幕畫面，不再是幻想。台灣新創團隊酷手，研發出「肌動圖技術（mechanomyography,MMG）」，動一動手指手腕，就能凌空控制螢幕畫面，應用領域廣泛，例如簡報、遊戲、機器人車用電子等等，顛覆人類雙手傳統使用情境。

螢幕車用電子機器人
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

直播記者會壓力超大 翁柏宗拚命做功課

2019-02-06 12:08

嘉聯益傳出逼200員工自願離職？ 勞動局決介入調查

2019-02-04 09:15

觀察站／美示警 台廠隨時可能被犧牲

2019-02-03 23:47

侵權糾紛…傳美光擬對晉華撤告 不放過聯電

2019-02-03 23:42

美光 傳撤告大陸晉華

2019-02-03 23:33

科技五亮點 引爆新商機

2019-02-03 23:31

科技五亮點／5G通訊 商轉倒計時

2019-02-03 23:29

科技五亮點／Mini LED 面板新希望

2019-02-03 23:29

科技五亮點／屏下指紋辨識 角力新戰場

2019-02-03 23:29

科技五亮點／人工智慧 硬體大利多

2019-02-03 23:29

科技五亮點／電動車 台廠踩油門

2019-02-03 23:29

美光傳撤告大陸晉華…台廠吃悶虧 成了犧牲品

2019-02-03 22:08

蘋單少了 嘉聯益驚傳裁員

2019-02-03 22:08

陸iPhone 8降價 衝擊新款買氣

2019-02-03 22:03

三大預兆…嘉聯益精簡不意外

2019-02-03 22:02

手機市況冷 軟板廠找新藍海

2019-02-03 22:02

電信三雄 大搶春節眼球商機

2019-02-03 21:54

有線電視應戰春節眼球商機 強打綜藝電影

2019-02-03 21:53

從電腦到電視 OTT商機變大

2019-02-03 21:52

蘋果訂單冷 嘉聯益驚傳年前逼200員工簽自願離職

2019-02-03 16:30

鴻海尾牙曾馨瑩帶小孩上台熱舞 郭董感動泛淚

2019-02-03 15:19

全球資安危機 台廠商機來了

2019-02-03 00:08

科技廠年後搶人 新竹就博會釋出3361職缺

2019-02-02 23:54

鴻海尾牙員工大喊「選總統！」 郭董笑開懷

2019-02-02 14:29

亞太電信攜高通 布局5G測試裝置

2019-02-02 12:23

太陽能廠再傳裁員 業者：撐過寒冬須轉型

2019-02-02 00:43

太陽能廠拚獲利 要靠轉型

2019-02-02 00:22

郭董當網紅 大聊新科技

2019-02-01 23:19

鴻海投資威州 郭台銘：用科技創新環境人才研發

2019-02-01 16:21

研華正式收購日本OMRON Nohgata 改名ATJ

2019-02-01 16:16

打造台灣版AI教科書 郭台銘：先印3萬本免費送學校

2019-02-01 15:50

研華購併OMRON Nohgata 加速日本布局

2019-02-01 14:27

殯儀館打工囡仔 打造3C新零售王者

2019-02-01 13:55

旗下英穩達爆裁員 英業達：符合法規 桃市府：協助訴訟

2019-02-01 13:45

網家春節檔期旺 業績年成長超過五成

2019-02-01 12:23

中光電子公司 ISE大展秀高端影像技術

2019-02-01 11:58

傳英穩達年前裁員 英業達：員工主動申請終止勞動關係

2019-02-01 11:29

華映緊急處分獲准 獲90日喘息時間

2019-02-01 11:13

英穩達裁員爭議 英業達：符合法規

2019-02-01 09:38
看更多

熱門文章

內湖房市地雷區 這條街屋主轉手全賠售

2019-02-06 11:23

放長線賺大錢！專家級投資祕招 保守族必存「它」

2019-02-06 09:00

機師工會進行罷工演練 交通部已在盤點協商人選

2019-02-05 19:06

投資中小企 政院國發基金「虧很大」

2019-02-06 03:13

機師喊罷工 林佳龍要華航「勞資對話」

2019-02-05 23:12

大立光鏡頭技術進化 還要找地擴產

2019-02-06 04:27

機師工會罷工演習 400人秒回響應

2019-02-05 23:15

離島開發貸款乏人問津 12年來僅核貸1案

2019-02-06 03:13

2019全球投資市場3大風險 多元資產配置不變應萬變

2019-02-06 06:03

直播記者會壓力超大 翁柏宗拚命做功課

2019-02-06 12:08

迎豬年 豬年生肖郵票夯

2019-02-06 12:10

丟掉遙控器吧 酷手讓你隔空操控螢幕

2019-02-06 15:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top