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大立光鏡頭技術進化 還要找地擴產

2019-02-06 04:27經濟日報 記者劉芳妙／台北報導

大立光。 圖／聯合報系資料照片
大立光。 圖／聯合報系資料照片
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大立光鏡頭技術再進化，為優化鏡頭射出成型，大立光已研發自家特殊配方注入塑膠粒，讓大立光的鏡頭優勢進一步延伸至上游原料。

大立光執行長林恩平表示，「從源頭材料研發，才能射出好的鏡頭。」大立光是全球手機鏡頭霸主，光學鏡頭廠一般自日本外購塑膠粒，再透過模具、成型機射出成型，不過，大立光技術不再只專注於鏡頭本身，而是向上研發延伸至上游化工原料。

去年大立光第4季營運遇逆風，本季展望也是冷颼颼，在1月法說會上，有超過一半的法人問題聚焦大立光產能擴充規劃是否持續進行，林恩平回應，「我們營運都是每個月在看，看不了太遠，但產能計畫不能因為幾個月（疲弱）就變調。」

事實上，大立光前年底斥資逾200億元、位於總部旁的新廠投產以來，擴產計畫從未止步，法人不能理解，為何目前智慧手機市場處於低氣壓，第1季淡季展望看來非常淡的前提下，大立光擴產腳步仍未歇息，林恩平補充說，「因為很多發展中的產品需要腹地，所以我們還在找地擴產。」

「我們的擴產腳步很慢，因為我們很多的機台設備都是內製，不像其他人從外面買現成的設備再『兜』起來。」林恩平強調。大立光的核心資產是技術研發，除了鏡頭技術的升級，大立光在機台設備投入的研發能量更為驚人，一樣的機器設備買進來，大立光做了很多的改善，在有限資源下讓機器的效益發揮極致化。

大立光林恩平手機鏡頭
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