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PS4銷量偏低 Sony股價重挫逾8%

2019-02-04 14:19經濟日報 記者任中原╱即時報導

日本Sony公司由於PS遊戲機獲利疲軟，且公司下修今年營收預估，4日股價重挫8.2%，為兩年半以來最大單跌幅。

Sony指出，去年第4季PS營業獲利劇減14%，為730億日圓PS4銷售量為810萬台，低於上年同期的900台。

PS4已經邁入第6年，預估今年中時累積銷售量將突破1億台，確定是有史以來銷量最大的遊戲機。但儘管如此，今年的軟體配備不如去年亮麗。Sony目前仍預估全年度遊機部門的獲利為3,100億日圓。

麥格理集團分析師指出，PS4的促銷及行銷成本提高，使獲利受到壓抑；因此在PS部門營運明朗之前，對Sony股票將採觀望態度。高盛與野村均已下修Sony的股價目標。

2018年第4季營業獲利為3,770億日圓，比分析師預估的3,650億日圓略高；但對音樂部門的一次性利益進行調整後，營業獲利下修到2,600億日圓；單季營收額減少10%，為2.4兆日圓。

公司預估2018全年度營業獲利將為8,700億日圓，比彭博資訊預估的8,840億日圓略低。全年度（3月底止）營收預估從8.7兆日圓下修到8.5兆日圓，主因攝影機晶片、手機及金融服務業務的需求減弱；不過減稅將使淨利提昇。

Sony的手機業務仍然艱困，上季營業虧損155億日圓，且是連續第4季虧損。不過Sony仍不願出售手機部門，表示這對未來推動5G相關創新非常重要。

攝影機晶片部門也受到全球手機需求減緩的衝擊，營業獲利減少23%，為465億日圓；全年度預估也由1,400億日圓下修到1,300億日圓。

分析師指出，Sony業績低於預估，凸顯出大型科技業的產品與服務需求減緩，且遲遲未見新的殺手級產品問市，因此處境艱困。

PS4日圓Sony
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