嘉聯益傳出逼200員工自願離職？ 勞動局決介入調查

2019-02-04 09:15 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



嘉聯益驚傳裁員風波，嘉聯益員工爆料資方逼迫近200名員工在農曆年前簽下自願離職單引發員工不滿，桃園市政府勞動局決定年後開工日派員調查。記者曾增勳／攝影 分享 facebook

蘋果軟板天線供應商嘉聯益昨天驚傳裁員風波，嘉聯益員工爆料觀音廠已停工逾二周，資方逼迫近200名員工在農曆年前簽下自願離職單，意圖規避資遣費，引發員工強烈不滿，桃園市政府勞動局決定介入調查，勞動局今天上午表示，嘉聯益回報是員工統一填表格引起誤會，並無逼迫員工簽自願離職，但那是資方說法，該局決定2月11日開工日後派人前往嘉聯益調查有無違反勞基法。

針對員工爆料，嘉聯益否認大規模裁員及逼迫員工簽自願離職單，嘉聯益回應表示，目前觀音廠的稼動率確實不高，因此進行部分人力調整，僅20至30人，並非大規模裁員，且資遣員工之前有先徵詢轉廠意願，絕無逼迫員工簽自願離職單，所有程序均符合勞基法規定。

勞動局表示，該局接到嘉聯益資遣通報1月29日及1月31日資遣員工36人、23人，針對媒體報導資方逼迫員工簽自願離職單，資方說明是該公司固定表格，針對離職、退休及資遣3個選項，員工誤為資方要他們填「自願離職」選項，資方表示是員工填表格誤會了。

勞動局暫時接受嘉聯益資方說法，勞動局主管官員表示，嘉聯益說法是員工統一填表作業誤為簽自願離職單造成誤會，那畢竟是資方說法，該局等本月11日開工日後將派人前往嘉聯益介入調查，如果員工爆料所說屬實，確有簽署自願離職單，該局調查若資方未依規定資遣及給付資遣費，該局將依違反勞基法規定重罰。