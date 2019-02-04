親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
勞動基金傳慘賠
新能源政策定案
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

韓流上、賴神下 都因一句話！但全輸「肥滋滋那個」

嘉聯益傳出逼200員工自願離職？ 勞動局決介入調查

2019-02-04 09:15聯合報 記者曾增勳╱即時報導

嘉聯益驚傳裁員風波，嘉聯益員工爆料資方逼迫近200名員工在農曆年前簽下自願離職單...
嘉聯益驚傳裁員風波，嘉聯益員工爆料資方逼迫近200名員工在農曆年前簽下自願離職單引發員工不滿，桃園市政府勞動局決定年後開工日派員調查。記者曾增勳／攝影
分享

蘋果軟板天線供應商嘉聯益昨天驚傳裁員風波，嘉聯益員工爆料觀音廠已停工逾二周，資方逼迫近200名員工在農曆年前簽下自願離職單，意圖規避資遣費，引發員工強烈不滿，桃園市政府勞動局決定介入調查，勞動局今天上午表示，嘉聯益回報是員工統一填表格引起誤會，並無逼迫員工簽自願離職，但那是資方說法，該局決定2月11日開工日後派人前往嘉聯益調查有無違反勞基法。

針對員工爆料，嘉聯益否認大規模裁員及逼迫員工簽自願離職單，嘉聯益回應表示，目前觀音廠的稼動率確實不高，因此進行部分人力調整，僅20至30人，並非大規模裁員，且資遣員工之前有先徵詢轉廠意願，絕無逼迫員工簽自願離職單，所有程序均符合勞基法規定。

勞動局表示，該局接到嘉聯益資遣通報1月29日及1月31日資遣員工36人、23人，針對媒體報導資方逼迫員工簽自願離職單，資方說明是該公司固定表格，針對離職、退休及資遣3個選項，員工誤為資方要他們填「自願離職」選項，資方表示是員工填表格誤會了。

勞動局暫時接受嘉聯益資方說法，勞動局主管官員表示，嘉聯益說法是員工統一填表作業誤為簽自願離職單造成誤會，那畢竟是資方說法，該局等本月11日開工日後將派人前往嘉聯益介入調查，如果員工爆料所說屬實，確有簽署自願離職單，該局調查若資方未依規定資遣及給付資遣費，該局將依違反勞基法規定重罰。

嘉聯益驚傳裁員風波，嘉聯益員工爆料資方逼迫近200名員工在農曆年前簽下自願離職單...
嘉聯益驚傳裁員風波，嘉聯益員工爆料資方逼迫近200名員工在農曆年前簽下自願離職單引發員工不滿，桃園市政府勞動局決定年後開工日派員調查。記者曾增勳／攝影
分享

嘉聯益離職資遣費
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

侵權糾紛…傳美光擬對晉華撤告 不放過聯電

2019-02-03 23:42

觀察站／美示警 台廠隨時可能被犧牲

2019-02-03 23:47

美光 傳撤告大陸晉華

2019-02-03 23:33

科技五亮點 引爆新商機

2019-02-03 23:31

科技五亮點／5G通訊 商轉倒計時

2019-02-03 23:29

科技五亮點／Mini LED 面板新希望

2019-02-03 23:29

科技五亮點／屏下指紋辨識 角力新戰場

2019-02-03 23:29

科技五亮點／人工智慧 硬體大利多

2019-02-03 23:29

科技五亮點／電動車 台廠踩油門

2019-02-03 23:29

美光傳撤告大陸晉華…台廠吃悶虧 成了犧牲品

2019-02-03 22:08

蘋單少了 嘉聯益驚傳裁員

2019-02-03 22:08

陸iPhone 8降價 衝擊新款買氣

2019-02-03 22:03

三大預兆…嘉聯益精簡不意外

2019-02-03 22:02

手機市況冷 軟板廠找新藍海

2019-02-03 22:02

電信三雄 大搶春節眼球商機

2019-02-03 21:54

有線電視應戰春節眼球商機 強打綜藝電影

2019-02-03 21:53

從電腦到電視 OTT商機變大

2019-02-03 21:52

蘋果訂單冷 嘉聯益驚傳年前逼200員工簽自願離職

2019-02-03 16:30

鴻海尾牙曾馨瑩帶小孩上台熱舞 郭董感動泛淚

2019-02-03 15:19

全球資安危機 台廠商機來了

2019-02-03 00:08

科技廠年後搶人 新竹就博會釋出3361職缺

2019-02-02 23:54

鴻海尾牙員工大喊「選總統！」 郭董笑開懷

2019-02-02 14:29

亞太電信攜高通 布局5G測試裝置

2019-02-02 12:23

太陽能廠再傳裁員 業者：撐過寒冬須轉型

2019-02-02 00:43

太陽能廠拚獲利 要靠轉型

2019-02-02 00:22

郭董當網紅 大聊新科技

2019-02-01 23:19

鴻海投資威州 郭台銘：用科技創新環境人才研發

2019-02-01 16:21

研華正式收購日本OMRON Nohgata 改名ATJ

2019-02-01 16:16

打造台灣版AI教科書 郭台銘：先印3萬本免費送學校

2019-02-01 15:50

研華購併OMRON Nohgata 加速日本布局

2019-02-01 14:27

殯儀館打工囡仔 打造3C新零售王者

2019-02-01 13:55

旗下英穩達爆裁員 英業達：符合法規 桃市府：協助訴訟

2019-02-01 13:45

網家春節檔期旺 業績年成長超過五成

2019-02-01 12:23

中光電子公司 ISE大展秀高端影像技術

2019-02-01 11:58

傳英穩達年前裁員 英業達：員工主動申請終止勞動關係

2019-02-01 11:29

華映緊急處分獲准 獲90日喘息時間

2019-02-01 11:13

英穩達裁員爭議 英業達：符合法規

2019-02-01 09:38

英業達旗下電池廠驚傳裁員百人 桃市府進行了解

2019-02-01 08:35

廣達衝刺AI 拚更強大更賺錢

2019-02-01 01:02
看更多

熱門文章

鴻海尾牙曾馨瑩帶小孩上台熱舞 郭董感動泛淚

2019-02-03 15:19

蘋果訂單冷 嘉聯益驚傳年前逼200員工簽自願離職

2019-02-03 16:30

廖曉喬脫單 40億千金和月薪6萬上班族祕戀完婚

2019-02-03 10:38

核廢料無解成廢核理由 台大醫：現全部核電廠立即停機

2019-02-03 19:53

機師擬春節罷工 林佳龍要華航董事長返台處理

2019-02-03 17:06

再次穿上以核養綠T恤 台大醫：自己的國家自己救

2019-02-04 00:11

機師工會深夜聲明：不存在與何煖軒單獨會談的空間

2019-02-03 23:41

不滿公投後又回到原點 以核養綠二部曲要讓核四商轉

2019-02-03 23:48

入住日月潭雲品 BMW X3爽開八小時

2019-02-03 21:42

名家觀點／改革年金體系 別打破產恐懼牌

2019-02-03 23:27

侵權糾紛…傳美光擬對晉華撤告 不放過聯電

2019-02-03 23:42

除夕還沒過 部分ATM錢領光？

2019-02-04 00:29

蘋單少了 嘉聯益驚傳裁員

2019-02-03 22:08

韓流熱 高雄市房市看漲

2019-02-03 13:34

過年不打烊 華航勞資小年夜繼續互批

2019-02-04 01:23

機師罷工爭議 林佳龍要華航老董親溝通

2019-02-04 00:27

美光 傳撤告大陸晉華

2019-02-03 23:33

連假出國旅遊 只依賴信用卡保障恐不足

2019-02-03 16:06

嘉聯益傳出逼200員工自願離職？ 勞動局決介入調查

2019-02-04 09:15

觀察站／美示警 台廠隨時可能被犧牲

2019-02-03 23:47

三大預兆…嘉聯益精簡不意外

2019-02-03 22:02

美光傳撤告大陸晉華…台廠吃悶虧 成了犧牲品

2019-02-03 22:08

金管會送禮 吸引台商掛牌

2019-02-03 23:20

只要跟「40」有關 免費在六福村玩一整天

2019-02-04 01:23

電信三雄 大搶春節眼球商機

2019-02-03 21:54

科技五亮點 引爆新商機

2019-02-03 23:31

科技五亮點／Mini LED 面板新希望

2019-02-03 23:29

過年期間金融服務 金管會要求四不

2019-02-03 16:46

科技五亮點／5G通訊 商轉倒計時

2019-02-03 23:29

手機市況冷 軟板廠找新藍海

2019-02-03 22:02

「初樂直播」尾牙宴 2019慈善列車啟動

2019-02-03 20:13

純網銀將來銀行股東全數到位 農曆年後送申請

2019-02-03 12:16

科技五亮點／電動車 台廠踩油門

2019-02-03 23:29

科技五亮點／屏下指紋辨識 角力新戰場

2019-02-03 23:29

吸引台商回台上市 F公司投資大陸限額將鬆綁

2019-02-04 00:23

科技五亮點／人工智慧 硬體大利多

2019-02-03 23:29

金融五趨勢／拚都更…公股銀領軍 攻危老重建

2019-02-03 23:24

金融五趨勢 利率調升機率低

2019-02-03 23:24

金融五趨勢／財富管理 朝向M型化發展

2019-02-03 23:24

從電腦到電視 OTT商機變大

2019-02-03 21:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top