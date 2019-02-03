蘋果訂單冷 嘉聯益驚傳年前逼200員工簽自願離職

2019-02-03 16:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



蘋果軟板天線供應商嘉聯益（6153）今（3）日驚傳裁員風波。 路透 分享 facebook

蘋果軟板天線供應商嘉聯益（6153）今（3）日驚傳裁員風波，受到蘋果新機銷售不佳影響，嘉聯益員工爆料觀音廠已停工逾二周，而且逼迫近200名員工在農曆年前簽下自願離職單，藉此規避資遣費，引發員工強烈不滿。

針對員工爆料，嘉聯益回應，目前觀音廠的稼動率確實不高，因此進行部分人力調整，但並非大規模裁員，僅20至30人，而且在資遣員工之前有先徵詢轉廠意願，絕無逼迫員工簽自願離職單，所有程序均符合勞基法規定。

儘管嘉聯益否認，但離職員工仍透過媒體爆料，這波裁員潮才剛開始，公司已預告2月15日還會有第二波裁員，現在很多人這個年都過的忐忑不安，希望公司能給一個交代，但仍苦無回應。

事實上，嘉聯益去年底就已陸續傳出派遣員工已被放無薪假，並且裁員400至500人，雖然派遣員工是隸屬派遣公司底下，合約期滿不續約也並無違法，但選在年底、年前進行人力調整，難免引起爭議。

本次所引起的裁員風暴則是針對正職員工，受勞基法完整保護，因此嘉聯益若無法處理妥當，很可能會讓勞資衝突再次升溫。據悉，觀音廠過去員工曾高達1,000至2,000人，主要生產大客戶蘋果所需要的軟板天線，但隨著iPhone新機銷售慘淡，加上產業適逢淡季，近期產線稼動率已日益偏低。