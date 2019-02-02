科技廠年後搶人 新竹就博會釋出3361職缺

2019-02-02 23:54 聯合報 記者 聯合報 記者 江睿智 ／台北報導



勞動部在過年後於全國各地舉辦一系列就業博覽會，首場於高科技公司匯集之地新竹登場。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

春節後，即將進入第一波求職旺季。勞動部在農曆年後於全國各地舉辦一系列就業博覽會，首場於高科技公司匯集之地新竹登場，包括台積電、力晶、友達、昇陽國際、智邦等六十家企業參與，預計釋出三三六一個職缺，主要為工程師及技術員職缺。

近期出口受到美中貿易衝突、全球景氣成長趨緩影響，就業市場轉趨保守，甚至有大廠在年前裁員；但美中貿易衝突仍帶來轉單效應，加上新興科技多元應用及智慧機械發展，帶動增雇員工需求。

搭配年後轉職潮，勞動部規畫自二月至六月間，勞動部分別在新竹、屏東、花蓮、台南及台中等地辦理「二○一九開薪就業，職來運轉」就業博覽會，預計有逾三百家廠商參與徵才，提供逾一萬個職缺。

勞動部勞動力發展署表示，就博會媒合率達百分之五十五，求職民眾可多加利用。

新竹科學園區所在地新竹，向來是求職兵家必爭之地。年後勞動部就博會首場二月十六日在新竹登場，預計有六十家業者參與徵才活動，提供三三六一個職缺，開出起薪至少三萬元以上各類工程師及技師等職缺。

根據勞動部勞動力發展的掌握，台積電也參與徵才，擇優錄取，開出月薪四十五Ｋ起跳，高於業界水準；從事半導體製程及技術分析的閎康科技，徵求一百三十名製程工程師，月薪三十四Ｋ起；群浤科技釋出製程及品管工程師職缺，月薪三十五Ｋ起。

昇揚國際半導體則徵求四十五名工程師及技術員，月薪三十Ｋ至六十Ｋ；力晶科技則釋出二十五名工程師職缺，月薪三十七Ｋ至五十Ｋ；友達也徵求五十名技術員及工程師，月薪三十二Ｋ至四十Ｋ。

將生產轉回台灣的智邦，開出四十六個工程師職缺，月薪約三十五Ｋ。京元電也開出了四十五個工程師缺，月薪為三十Ｋ。

屬傳統產業的台玻和高鐵公司也釋出八十五、七十個各式職缺，月薪皆三十三Ｋ起。

勞動力發展署官員觀察，儘管今年國內外景氣不如去年，但廠商參與熱度未減，釋出的職缺數亦與去年相當，顯示廠商仍有聘雇需求，尤其竹科高科技公司，對於技術員及工程師需求並未減緩。

官員表示，這次活動採求職履歷電子化，求職民眾只要填寫一次資料，以QRcode掃描，各廠商都可以看得到，不必重覆填寫；現場設置科技趣味體驗區，民眾可透過ＡＲ面試系統錄製簡短自我介紹，現場亦可立即視訊面試。