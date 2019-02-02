中華電慶網速三冠王 請用戶喝咖啡

2019-02-02 17:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



中華電信4G行動網路近期獲得國外測速單位及台灣主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）的行動網速三冠王的成果，歡慶網速三冠王，中華電信請用戶喝咖啡，中華電信行動通信分公司總經理陳明仕更強調，春節九天假期，已經做好萬全準備，要讓用戶拜年、走春、追劇都順暢。

中華電信選在春節連假第一天（2日）在信義威秀門市現場，慶祝榮獲行動網速三冠王，並感謝消費者對於日前IG網路活動的支持，舉辦打卡送咖啡活動，吸引大批消費者於信義威秀門市共襄盛舉，現場享受咖啡達人現做的研磨咖啡。

陳明仕表示，中華電信過去一年多來花了非常多的資源，包括資金、技術、設備，讓中華電信行動網路勇奪三冠王，也非常感謝董事長鄭優及總經理謝繼茂的決心毅力，把資源投下去、技術拉進來，讓整個品質往上提升。

陳明仕表示，提供最順暢的行動網路服務，讓客戶過年返鄉、走春都順心，中華電信將持續提供全台第一的網路品質。

陳明仕表示，春節連假期間，中華電信針對全台人潮聚集熱區，包含觀光景點、百貨商圈、廟宇及高鐵、台鐵等交通要道，擴充高頻段基地台（1,800MHz及2,600MHz）行動網路設備，將有效承載年節行動上網訊務量，讓客戶全台走春玩透透，享受行動影音娛樂、追劇超順暢。