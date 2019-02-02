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3院8醫都沒看出X光片陰影 肺癌病患延誤治療過世

郭蕫逛攤位 同仁、眷屬大喊選總統

2019-02-02 17:01經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

鴻海集團總裁郭台銘今（2）日逛鴻海愛心嘉年華，遇到鴻海同仁與眷屬，大喊「我愛你」、「選總統」。

鴻海郭台銘
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

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