郭蕫逛攤位 同仁、眷屬大喊選總統

2019-02-02 17:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



鴻海集團總裁郭台銘今（2）日逛鴻海愛心嘉年華，遇到鴻海同仁與眷屬，大喊「我愛你」、「選總統」。