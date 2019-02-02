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鴻海尾牙員工大喊「選總統！」 郭董笑開懷

2019-02-02 14:29聯合報系攝影中心 記者杜建重╱即時報導

鴻海集團今天在南港展覽館舉行歲末嘉年華會，總裁郭台銘下午前往一樓各相關事業單位設立的宣傳攤位慰勞員工辛勞，郭董抵達現場時，受到大批員工簇擁；結束視察行程要離開時，員工突然大喊「選總統」，讓一邊啃著自家農場生產玉米的郭董笑開懷，趕忙舉起另一手，向員工揮手致意。

鴻海集團總裁郭台銘下午前往各相關事業單位的宣傳攤位慰勞員工，郭董一邊啃著自家農場...
鴻海集團總裁郭台銘下午前往各相關事業單位的宣傳攤位慰勞員工，郭董一邊啃著自家農場生產的玉米，一邊和員工話家常。記者杜建重／攝影
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鴻海總裁郭台銘下午視察嘉年華會攤位慰勞員工辛勞，員工突然大喊「選總統」，讓笑開懷...
鴻海總裁郭台銘下午視察嘉年華會攤位慰勞員工辛勞，員工突然大喊「選總統」，讓笑開懷，趕忙舉起另一手，向員工揮手致意。記者杜建重／攝影
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鴻海郭台銘
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