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郭董兩招面對不景氣 投資人才與科技、對老掌門有信心

2019-02-02 10:27經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

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鴻海愛心嘉年華中，鴻海集團總裁郭台銘致詞時特別鞠躬跟同仁跟眷屬致謝，提到2019年景氣，郭台銘表示，面對不景氣，兩個對策，投資「人才」跟投資「科技」。

郭台銘分享，最近看到網路笑話，現在來看有兩個確定，「2018年肯定是過去十年最差的一年」、「2019年是未來十年最好的一年」，第一點我們可以同意，因為2018年以成長率來說的確是最差，但對於2019年的預估，大家都在尋找都在觀望、都在找到解決方案跟對策。

郭台銘也說，鴻海集團集團面對不景氣，對策就是投資人才跟投資科技，昨天舉行年輕人高科技人才選拔，把同仁送到美國跟日本受訓，同時投資科技，對未來長期投資，培養投資信心。

近期鴻海集團在全球的高階主管都回到台灣，也連續舉行兩天年終檢討會議，郭台銘表示，鴻海集團訂下一個目標，今年一定成長，詳細金額因為多個因素無法估算。

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今年郭台銘下的對聯是「八方好漢更懷鴻滔偉略掌握科技豪情戰未來、六兆豐業何懼狂風巨浪足立製造開拓新疆土」，橫批「人工智慧連雲網」，短短45個字，道盡郭台銘對於2019年級整個鴻海集團未來規劃與展望。

郭台銘說這是他昨天晚上花了一個多小時下的對聯，強調鴻海集團要開疆闢土，要勇敢挑戰未來，對自己要有信心，對集團公司要有信心，對我這個老掌門人要有信心，對社會、對國家、對全球要有信心。

郭台銘鴻海
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