直播／鴻海大卡司辦尾牙 現場飄國旗唱國歌

2019-02-02 10:02 聯合新聞網 綜合報導



鴻海集團今天辦尾牙，今年一樣大卡司請來邀請到蕭敬騰、田馥甄等藝人表演，張菲第7度主持。今天員工頭獎上看30萬元，現場充滿濃濃「愛國」味，掛著巨幅中華民國國旗，全體員工一起唱國歌，連郭董頭頂戴著帽子都有國旗標誌。郭台銘上場後，鞠躬謝謝全體員工的努力，演說中也證實昨天晚上與美國總統川普通話，承諾會到美國威斯康辛州建廠。

郭台銘先成立的臉書粉絲團也直播這場尾牙內容。

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