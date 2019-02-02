直播／鴻海大卡司辦尾牙 現場飄國旗唱國歌

相關新聞
郭董兩招面對不景氣 投資人才與科技、對老掌門有信心2019-02-02 10:27
郭台銘證實與川普通話 承諾投資威州面板廠2019-02-02 10:56
張菲自爆持有鴻海股票 看好股價可以上看200元2019-02-02 10:16
郭台銘：鴻海威州廠轉攻研發2019-02-01 23:28
鴻海愛心嘉年華登場 秀5G、8K成果2019-02-02 09:53
鴻海嘉年華對聯曝光 集團攻6兆業績拚人工智慧2019-02-02 09:52
太陽能廠再傳裁員 業者：撐過寒冬須轉型2019-02-02 00:43
太陽能廠拚獲利 要靠轉型2019-02-02 00:22
郭董號召學者 寫台版AI教科書2019-02-01 23:19
郭董當網紅 大聊新科技2019-02-01 23:19
郭台銘證實 鴻海威州案從大量生產轉為研發導向2019-02-01 16:32
鴻海投資威州 郭台銘：用科技創新環境人才研發2019-02-01 16:21
研華正式收購日本OMRON Nohgata 改名ATJ2019-02-01 16:16
打造台灣版AI教科書 郭台銘：先印3萬本免費送學校2019-02-01 15:50
鴻海集團年度大會 郭台銘與科技獎得主對話2019-02-01 15:01
研華購併OMRON Nohgata 加速日本布局2019-02-01 14:27
殯儀館打工囡仔 打造3C新零售王者2019-02-01 13:55
旗下英穩達爆裁員 英業達：符合法規 桃市府：協助訴訟2019-02-01 13:45
網家春節檔期旺 業績年成長超過五成2019-02-01 12:23
中光電子公司 ISE大展秀高端影像技術2019-02-01 11:58
傳英穩達年前裁員 英業達：員工主動申請終止勞動關係2019-02-01 11:29
華映緊急處分獲准 獲90日喘息時間2019-02-01 11:13
英穩達裁員爭議 英業達：符合法規2019-02-01 09:38
英業達旗下電池廠驚傳裁員百人 桃市府進行了解2019-02-01 08:35
廣達衝刺AI 拚更強大更賺錢2019-02-01 01:02
廣達切入精準醫療 不怕「GPS」2019-02-01 01:02
台灣大總經理林之晨 拚台灣電信大轉型2019-02-01 00:02
科技產業老先覺 廣達靠雲端市場逆轉勝2019-01-28 10:36
從跌倒處站起 被解職半導體老總八年再造股價200元公司2019-01-25 09:56
連Discovery都來蹲點採訪！他用AI神算出虱目魚2天後的大劫難？2019-01-24 13:17
AI狂潮！其實它早就飄然而至來到我們日常了2019-01-23 14:30
熱門文章
勞資談判破裂！華航機師工會不排除春節期間罷工2019-02-01 17:39
他怒東區房東太貪婪 租金從18萬漲到27萬2019-02-01 15:55
政院：擁核者應勇敢說明 核廢料如何處理？2019-02-01 20:04
川普與郭台銘通話後 鴻海改口「富士康會推進威州建廠」2019-02-02 03:42
華航機師不排除春節罷工 關鍵原因在此2019-02-01 18:27
年關前夕換新鈔 免排隊快速拿到新鈔小撇步看這裡2019-02-01 15:58
慘！勞退新制去年虧423億元 勞工帳面少了這麼多2019-02-01 12:13
狗年匯市封關 新台幣匯率全年重貶4.56％2019-02-01 20:13
郭台銘證實 鴻海威州案從大量生產轉為研發導向2019-02-01 16:32
直播／鴻海大卡司辦尾牙 現場飄國旗唱國歌2019-02-02 10:02
興達電廠停機減煤 台電：減少發電30億度2019-02-01 20:43
高雄移轉棟數創新高 建商：中小宅賣到斷貨2019-02-01 11:06
機師喊罷工！華航：違反約定、拒絕協商的是工會2019-02-01 18:17
打造台灣版AI教科書 郭台銘：先印3萬本免費送學校2019-02-01 15:50
川普與郭台銘通話 富士康回心轉意續投資2019-02-02 05:01
高市府2條件…興達燃煤機組展延了2019-02-02 00:04
網銀大當機？ 彰銀澄清：過年交易量大 速度較慢2019-02-01 16:57
華映緊急處分獲准 獲90日喘息時間2019-02-01 11:13
勞動基金1月賺1126億元 創歷史新高2019-02-01 14:27
韓國瑜重拳 興達電廠減煤50%2019-02-02 00:17
櫃買公布新人事案 周惠美接任副總2019-02-01 16:11
勞動基金去年慘賠726億元 今年1月收益卻創歷史新高2019-02-01 12:29
「打壓在前、毀約在後」機師工會全員決議通過重啟罷工2019-02-01 17:37
直言集／緊抱非核神主牌 拚經濟玩假的2019-02-02 00:11
高市環保局出重拳 興達電廠分期停機減煤2019-02-01 15:53
頭洗下去了！威斯康辛為吸引富士康已投入59億元2019-02-02 09:33
核四重啟路迢迢 台電：至少需要六、七年2019-02-01 12:44
土銀、彰銀網銀大當機？ 銀行：使用量大導致網路壅塞2019-02-01 17:08
興達燃煤機組展延許可有條件核發 秋冬停機減煤2019-02-01 15:16
雄獅 搬離台北東區最強門市2019-02-02 00:12
罕見提前公布…勞動基金一月賺1126億2019-02-02 00:35
興達電廠許可證附帶「停機減煤」 台電憂影響供電穩定2019-02-01 16:19
英穩達裁員百人？桃市府：非大量解雇、協助員工訴訟2019-02-01 11:18
韓總發威 高雄房市創近三年單月新高2019-02-01 17:55
台商哪些海外所得要課稅？ 看這篇秒懂2019-02-01 20:25
勞退新制紅包飛了！ 每人虧3685元 史上最慘2019-02-01 13:45
研華正式收購日本OMRON Nohgata 改名ATJ2019-02-01 16:16
張菲自爆持有鴻海股票 看好股價可以上看200元2019-02-02 10:16
疲勞航班未改善 機師工會：協商陷入死胡同2019-02-01 20:57
未到谷底反彈！財經學者「16字」形容2019景氣發展態勢2019-02-01 11:30
留言