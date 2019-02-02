鴻海愛心嘉年華登場 秀5G、8K成果

2019-02-02 09:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



鴻海每年歲末年終都會舉行愛心嘉年華，2019鴻海愛心歡樂嘉年華主題為「金豬創富 智啟新程序」，入場人數高達3.5萬人，還邀請蕭敬騰等巨星登場，要嗨翻南港展覽館。

今年鴻海集團總裁郭台銘下的對聯是「八方好漢更懷鴻滔偉略掌握科技豪情戰未來、六兆豐業何懼狂風巨浪足立製造開拓新疆土」，橫批「人工智慧連雲網」，短短45個字，道盡郭台銘對於2019年級整個鴻海集團未來規劃與展望。

鴻海旗下各公司，也展現技術優勢，夏普大秀8K，亞太則主打5G。

夏普近期剛結束「夏普第一家．8K到你家」在三創生活園區一樓戶外廣場的首波活動，以8K體驗車，展示夏普自製的8K內容，更有8K電視，玩4K畫質的競速遊戲速度感爆表，更前進鴻海嘉年華活動，打造8K影音專區，迎接8K世代到來。

夏普除將8K體驗車開進會場外，更積極打造生態鏈的，從源頭到終端一條龍的自家商品，嘉年華活動現場展出於2017年底上市的專業8K攝影機，更有甫於今年初美國CES展亮相的夏普8K相機，特別專程空運來台讓現場民眾一睹為快，詳細的規格以及售價將於今年第2季正式公佈。

看準空汙熱議，夏普也展出好空氣專區霸王機，宣告今年台灣夏普與日本同步上市50000級高濃度的空氣清淨機「霸王機」，正式登台。

而鴻海集團、亞太電信在5G技術上除與英特爾合作以外，在鴻海嘉年華現場也宣布再與國際大廠合作，亞太電信攜手高通5G驗證，去年底，亞太電信領先業界取得台灣第一張5G實驗網路執照，積極與國內外產學研合作，未來將以美國高通公司旗下高通技術公司的如同智慧型手機大小的測試裝置，啟動5G測試驗證流程。

亞太電信表示，今天在鴻海科技集團年終園遊會亞太電信展區中，展示內建高通技術公司的5G測試裝置（5G Snapdragon™ 855行動平台），未來，雙方將投入相關技術資源，要在5G網路架構與應用開發上，搶先佈局，這也是亞太電信與鴻海科技集團自建5G實驗網後，與國際大廠深度合作的又一創舉。

亞太電信表示，現場展示的5G Snapdragon™ 855行動平台，為全球首款可同時支援千兆等級（multi-gigabit）5G服務、領導業界的AI及沉浸式延展實境（XR）技術的商用行動平台，迎來革命性行動裝置下一個嶄新的十年。Snapdragon™ 855行動平台採用領先的7奈米製程技術新晶片架構，將提供用戶長效電池續航力，以及在影像、音訊、電競及XR等領域的卓越體驗。

展望2019年，亞太電信將以5G實驗網以及搭載Snapdragon™ X50 5G數據機且同時整合RF收發器、RF前端與天線元件，並只有智慧型手機大小的測試裝置，在3.5GHz頻譜上完成符合3GPP 5G NR標準的互通性測試，此舉對於亞太電信進行5G網路部署至關緊要。

面對5G時代即將到來，亞太電信表示，行動網路整合學術單位資源，加上與鴻海科技集團率先取得NCC許可，於台北內湖及土城打造5G實驗網，建立3GPP規範標準之 NSA（non-standalone，非獨立組網）網路架構，透過實驗網路的驗證，共同打造最具競爭力的創新應用，未來還將與交通大學合作第二階段計畫，如今期待透過與高通技術公司深度合作，深耕5G技術，推動5G快速發展，盡早提供給台灣消費者更新穎、快速、便捷的5G創新應用服務。