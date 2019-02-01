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勞資談判破裂！華航機師工會不排除春節期間罷工

中光電整合子公司高端技術 力拓大屏市場

2019-02-01 17:03經濟日報 記者張義宮╱即時報導

中光電整合子公司Calibre高端影像處理技術，全力拓展大屏顯示專業視聽市場。為達到大屏顯示專業視聽市場需求，中光電(5371)表示，整合旗下子公司Calibre UK Ltd. 高端影像處理技術，推出高規格視訊處理器及4K HQUltra嵌入式解決方案，並將在2019年2月5日至8日於歐洲最大AV系統整合展覽ISE (Integrated Systems Europe)首次亮相，其卓越的影像處理速度和影像品質將為大屏顯示市場帶來突破性的進展，滿足高端影視頻的極致需求。

透過獨家的高效影像演算法，Calibre 4K HQUltra嵌入式解決方案 能將4K來源影像輸出為最佳解析度，經過縮放後仍維持影像邊緣清晰，不會有鋸齒、光暈或陰影產生，呈現高品質畫面。Calibre強大的影像處理引擎及近乎零延遲的影像縮放優勢，讓直播球賽或舞台表演都能實時呈現清晰流暢的畫面，提供無與倫比的視覺臨場感。

另外，結合獨有的HQUltraFast技術，可實現於0.25秒內以超高速切換信號及縮放影像，有效協助創意場景編排或現場節目掌控，適用於大型會議、展覽表演、影視廳等各類型專業視聽場合。此外，HQUltraFast技術更具備一般影像處裡引擎所不能及的獨特能力，可針對數位影像畫質細節如對比、亮度、顏色、色調、色差等進行微細調教，以充分滿足專業人士對輸出畫質之不同需求。

中光電指出，ISE 2019在2019年2月5日至2月8日於阿姆斯特丹RAI展覽中心舉行，奧圖碼科技(Optoma)將展出結合中光電專業顯示硬體技術及Calibre 4K HQUltra嵌入式解決方案的最新QUAD系列LED一體機，歡迎各界蒞臨奧圖碼位於Hall 1，1-F90的展為親身體驗。未來，中光電集團也將不斷擴展大屏顯示暨專業視聽市場之佈局，協助客戶呈現最高品質的影像內容。

Calibre於1988年成立於英國約克郡Bradford，並於2017年成為中光電100%持股子公司，擁有業界最先進的影像縮放及圖像處理技術，可廣泛應用於廣播/電視、大型場館投影， LED屏等領域，是一具有影像處理相關領先技術的視頻控制器設計、研發及製造的高端影像處理領導廠商，曾獲頒英國企業最高殊榮-英國女王獎(Queens Award for Enterprise) 並成為奧林匹克指定視頻處理品牌。

中光電英國
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