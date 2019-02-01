打造台灣版AI教科書 郭台銘：先印3萬本免費送學校

2019-02-01 15:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



鴻海集團董事長郭台銘。 （聯合報系資料庫） 分享 facebook

鴻海集團今（1）日別開生面，邀請2018鴻海科技獎得主來到鴻海土城總部進行「與青年對話」，並以直播形式對外，鴻海董事長郭台銘當場宣布，中國大陸有針對人工智慧（AI）出高中生教科書，鴻海號召台灣學者，共同打造台灣版的AI基礎教科書，先印3萬本免費提供學校，要讓AI教育在台灣扎根。

郭台銘表示，現在所有媒體都在談AI，鴻海自己也有在做，去年看了大陸高一學生針對AI的必修課本，自己研究了一兩天，發現該書用深入淺出方法、故事教育下一代，於是公司在大陸買了2萬本，提供給鴻海內部員工研究。

郭台銘指出，但這對台灣年輕人不公平，所以本來有引進國內的想法，原本是跟書版社談論，但後來跟人討論後，發現台灣也有能力出AI的教科書。

郭台銘強調，該書是用台灣角度去看AI，台灣在這塊領域已經是慢了別人一步，但幸好有兩位教授願意來共同研究教材。該AI教科書最近就會問世，先印3萬本送給台灣學校免費使用，如果反應良好，還要開課培養師資，讓AI教育在台灣扎根。

此外，除了一般學生外，也要讓一般民眾了解AI，會提供鴻海旗下高速運算中心電腦給外界使用，打造一個教育平台。