親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
勞動基金傳慘賠
新能源政策定案
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

別再說大學生英文差！ 戳破多益成績背後的焦慮假象

7歲童寫假條求老闆讓媽媽放假 理由讓董事長親回准假！

網家春節檔期旺 業績年成長超過五成

2019-02-01 12:23經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

年關到，電商火！PChome24h購物年貨大街業績年增逾五成。圖／網家提供
年關到，電商火！PChome24h購物年貨大街業績年增逾五成。圖／網家提供
分享
年關將至，新年氣氛越來越濃厚，線上、線下年貨市場銷售暢旺，網購平台買氣更是一路飆漲，1月業績成長獲支撐。網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物指出，今年春節檔期銷售明顯增溫，統計年貨大街活動業績對照與去年同期，出現超過五成的強勁成長。

網家認為，這顯見在台灣電商的高度發展下，民眾越來越仰賴透過網路採買各式生活所需，繼週年慶、雙11檔期電商的營收成長率大幅超越實體百貨後，到了相對傳統的年貨採購季，也出現線上零售市場成長幅度遠優於線下零售市場的「黃金交叉」。

綜觀年前消費概況，PChome 24h購物發現，主力消費客群多分佈在25至45歲之間，其中，生鮮年菜、年節食品、伴手禮多為女性消費者在採買；潮流3C產品、智慧生活家電、健康家電則多是男性消費者在選購；消費熱點集中在中午11時到13時，以及21時至23時，反映出上班族多會趁著工作空擋及睡前網購。

PChome24h購物進一步分析，農曆春節倒數計時，消費者的採購標的已從圍爐必備的生鮮年菜等食品，轉移到走春所需的伴手禮，如佳德鳳梨酥、小潘鳳黃酥等排隊名店，老協珍熬雞精、正官庄高麗蔘精等養身送禮首選，皆為站上的人氣搶購夯品。

同時，PChome24h指出，隨著上班族的年終獎金歡喜入袋，站上近期也湧現一波3C家電換機採購熱潮，包含手機、連網液晶電視、廚房家電、生活家電都是消費者選購的主力商品，29日甫開賣、搭載NVIDIA最新RTX顯卡系列電競筆電；2019年最夯的AI智慧管家小米AI音箱；任天堂Switch主機遊戲超值組，買氣驚人。

年後緊接迎來開學季，網家預期，桌機、筆電等資訊周邊產品也將出現採購需求，預估此波年節消費熱度將持續看漲至2月中旬，可望為今年首季營運增添柴火。

春節九天連假，PChome 24h及網家旗下商店街，續為提供消費者服務，今年持續推出「春節不打烊」服務。PChome 24h表示，2月1日到10日，全站超過兩百萬種在庫商品照常出貨，過年期間不管在全台何地下單，都能享受全台保證24小時到貨的服務，包含年節食品、伴手禮、電玩等商品，祭出全場最低下殺1折起優惠。

此外，根據往年經驗，春節連假期間不少人會返鄉、出遊甚至出國，利用行動端購物的比例將會較平日倍增，因此PChome 24h今年針對「手購族」，也加碼行動端獨有的限定驚喜活動。

網家指出，2月10日前天天登入App享《開運簽到》，消費滿1元有機會抽PHILIPS氣炸鍋；2月8日大年初四《迎財神・遇8就發》推APP精選商品現抵84折活動。此外，春節期間指定區館消費滿額，可抽Dyson V10吸塵器等品牌禮。

商店街開店春節期間不打烊，24h專區滿2,000元折250元，天天88折。圖／商...
商店街開店春節期間不打烊，24h專區滿2,000元折250元，天天88折。圖／商店街提供
分享
PChome 24h購物春節不打烊，續搶紅包商機。圖／網家提供
PChome 24h購物春節不打烊，續搶紅包商機。圖／網家提供
分享

PChome春節

相關新聞

中光電子公司 ISE大展秀高端影像技術

2019-02-01 11:58

傳英穩達年前裁員 英業達：員工主動申請終止勞動關係

2019-02-01 11:29

華映緊急處分獲准 獲90日喘息時間

2019-02-01 11:13

英穩達裁員爭議 英業達：符合法規

2019-02-01 09:38

英業達旗下電池廠驚傳裁員百人 桃市府進行了解

2019-02-01 08:35

廣達衝刺AI 拚更強大更賺錢

2019-02-01 01:02

廣達切入精準醫療 不怕「GPS」

2019-02-01 01:02

原想拒絕...林之晨想了兩天 提4個夢幻清單接下台灣大總經理

2019-02-01 01:02

台灣大總經理林之晨 拚台灣電信大轉型

2019-02-01 00:02

毫無電信背景 台灣大總經理林之晨出線

2019-01-31 23:58

鴻海承諾威州投資不變 未來18個月具體項目曝光

2019-01-31 23:20

世界砸72億 買格芯8吋廠

2019-01-31 23:12

世界先進收購格芯／出價不低 法人仍喊划算

2019-01-31 23:12

力晶在陸布局順利 產能大增

2019-01-31 23:12

美中投資生變？鴻海否認

2019-01-31 23:12

郭台銘官方臉書粉絲團開張

2019-01-31 23:12

AI技術領導廠商耐能智慧 手機應用將倍數成長

2019-01-31 22:39

廣達旺年會 林百里加碼30萬現金獎10包

2019-01-31 21:53

林之晨接棒台灣大總經理 注入本夢比DNA

2019-01-31 21:27

林之晨專訪：要做到千億美元市值 台灣大必須國際化

2019-01-31 19:38

蔡董答應他四條件 林之晨決定接任台灣大總座

2019-01-31 18:24

蔡明忠37歲接富邦產險董事長 笑稱林之晨不算太年輕

2019-01-31 18:24

施宣輝臉書常曬宏碁產品照 近期還加賣貼圖做公益

2019-01-31 16:50

原計畫暫遷印尼 林之晨創新熱誠讓蔡明忠覺得不能放人

2019-01-31 15:00

2.36億美元 世界先進收購格芯新加坡8吋廠

2019-01-31 14:43

仁寶重慶擴產 搶Apple Watch訂單

2019-01-31 14:33

東奧推波助瀾 電視晶片出貨可望雙位數成長

2019-01-31 14:33

電信5G擂台賽 台灣大、遠傳新將上陣

2019-01-31 14:33

台灣大總經理換人做 40歲林之晨出馬

2019-01-31 14:24

假郭董太多 鴻海證實郭台銘臉書官方粉絲團啟用

2019-01-31 14:07

經濟解析／陸廠緊追、面板寒冬壓境 台廠機會何在？

2019-01-31 12:44

今年全球電視面板平均尺寸估增1.5吋 Q2價格可望止跌

2019-01-31 12:18

2018矽晶圓出貨面積創新高 產值百億美元追10年前

2019-01-31 11:53

電信迎春節祭優惠 推跨業服務搶新年財

2019-01-31 11:34

全球液晶電視面板市場Q1供需寬鬆 中小尺寸趨於平衡

2019-01-31 11:06

去年全球矽晶圓出貨量創新高 10年來首度突破百億美元

2019-01-31 10:47

廣達尾牙今登場 聚焦伺服器、穿戴裝置展望

2019-01-31 09:27

廣達尾牙今晚登場 最大獎現金30萬元

2019-01-31 09:07

科技產業老先覺 廣達靠雲端市場逆轉勝

2019-01-28 10:36
看更多

熱門文章

台灣大總經理換人做 40歲林之晨出馬

2019-01-31 14:24

經濟部拍板！核能不延役、不重啟

2019-01-31 17:26

財部發布解釋令 三種海外所得不課稅　

2019-01-31 14:44

英業達旗下電池廠驚傳裁員百人 桃市府進行了解

2019-02-01 08:35

假郭董太多 鴻海證實郭台銘臉書官方粉絲團啟用

2019-01-31 14:07

你沒看錯 是最美副董與德國梅嬸

2019-01-31 23:53

永福樓房東硬不降租 擁東區逾10店面每月收租千萬

2019-02-01 09:42

蔡政府繼續非核家園！ 能源配比 確定排除核電

2019-01-31 17:15

蔡董答應他四條件 林之晨決定接任台灣大總座

2019-01-31 18:24

史上最虧！新制勞工退休金 去年虧損423.8億元

2019-01-31 19:37

原計畫暫遷印尼 林之晨創新熱誠讓蔡明忠覺得不能放人

2019-01-31 15:00

不甩公投 經部拍板「核電不延役不重啟」 2021將缺電

2019-02-01 00:43

顏炳立：今年房市殺戮市場 讓我們看房去

2019-02-01 09:35

電信5G擂台賽 台灣大、遠傳新將上陣

2019-01-31 14:33

原想拒絕...林之晨想了兩天 提4個夢幻清單接下台灣大總經理

2019-02-01 01:02

2.36億美元 世界先進收購格芯新加坡8吋廠

2019-01-31 14:43

精算報告指出：就算啟動年改 勞保仍在2028年破產

2019-01-31 17:14

六國銀犀利 去年賺逾200億

2019-02-01 02:58

一個都不能少！翁朝棟致中鋼員工信 今年首重工安

2019-01-31 13:57

公投投假的？蔡政府再次「政治廢核」

2019-01-31 21:49

8家公股銀行 去年4賺4賠

2019-01-31 14:33

三類資金匯回 不課所得稅

2019-02-01 01:31

中古屋回暖 量增價修

2019-02-01 01:21

清大教授：經部以「修法」為藉口拒核電延役

2019-02-01 05:57

王品、夏慕尼、莆田今起調漲 最高漲5.83%

2019-02-01 09:09

勞保提前破產 最新精算懶人包QA一次看懂

2019-01-31 14:39

動作要快！銀行換新鈔 今日最後一天

2019-02-01 09:55

冷眼集／「以核養綠」公投過關卻未依結果施政 「民主萬歲」說說而已？

2019-02-01 00:20

世界砸72億 買格芯8吋廠

2019-01-31 23:12

影／台塑年終減少 王文淵：本來不該這麼多

2019-01-31 21:17

新制勞退107年虧損423.8億元 創史上最大虧損

2019-01-31 18:43

核3廠拍板不再延役 恆春鎮長提醒核廢料一併清空

2019-01-31 21:40

【重磅快評】蘇內閣對離岸風電商大讓步 接誰的地氣

2019-01-31 17:14

海砂屋「淡水東來大廈」今劃定為都更地

2019-01-31 19:48

中古屋 選後遞延買氣發酵

2019-02-01 01:21

以核養綠期待落空 工商團體：失望再失望

2019-01-31 19:20

勞保精算潛藏負債9.11兆 勞動部：中短期內不用擔心

2019-01-31 16:44

個人匯回海外資金應否課稅？流程圖一次看懂

2019-01-31 16:16

海外資金匯回怎麼稅？看這裡

2019-01-31 14:57

蔡明忠37歲接富邦產險董事長 笑稱林之晨不算太年輕

2019-01-31 18:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top