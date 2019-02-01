網家春節檔期旺 業績年成長超過五成

2019-02-01 12:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



年關到，電商火！PChome24h購物年貨大街業績年增逾五成。圖／網家提供 分享 facebook 年關將至，新年氣氛越來越濃厚，線上、線下年貨市場銷售暢旺，網購平台買氣更是一路飆漲，1月業績成長獲支撐。網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物指出，今年春節檔期銷售明顯增溫，統計年貨大街活動業績對照與去年同期，出現超過五成的強勁成長。

網家認為，這顯見在台灣電商的高度發展下，民眾越來越仰賴透過網路採買各式生活所需，繼週年慶、雙11檔期電商的營收成長率大幅超越實體百貨後，到了相對傳統的年貨採購季，也出現線上零售市場成長幅度遠優於線下零售市場的「黃金交叉」。

綜觀年前消費概況，PChome 24h購物發現，主力消費客群多分佈在25至45歲之間，其中，生鮮年菜、年節食品、伴手禮多為女性消費者在採買；潮流3C產品、智慧生活家電、健康家電則多是男性消費者在選購；消費熱點集中在中午11時到13時，以及21時至23時，反映出上班族多會趁著工作空擋及睡前網購。

PChome24h購物進一步分析，農曆春節倒數計時，消費者的採購標的已從圍爐必備的生鮮年菜等食品，轉移到走春所需的伴手禮，如佳德鳳梨酥、小潘鳳黃酥等排隊名店，老協珍熬雞精、正官庄高麗蔘精等養身送禮首選，皆為站上的人氣搶購夯品。

同時，PChome24h指出，隨著上班族的年終獎金歡喜入袋，站上近期也湧現一波3C家電換機採購熱潮，包含手機、連網液晶電視、廚房家電、生活家電都是消費者選購的主力商品，29日甫開賣、搭載NVIDIA最新RTX顯卡系列電競筆電；2019年最夯的AI智慧管家小米AI音箱；任天堂Switch主機遊戲超值組，買氣驚人。

年後緊接迎來開學季，網家預期，桌機、筆電等資訊周邊產品也將出現採購需求，預估此波年節消費熱度將持續看漲至2月中旬，可望為今年首季營運增添柴火。

春節九天連假，PChome 24h及網家旗下商店街，續為提供消費者服務，今年持續推出「春節不打烊」服務。PChome 24h表示，2月1日到10日，全站超過兩百萬種在庫商品照常出貨，過年期間不管在全台何地下單，都能享受全台保證24小時到貨的服務，包含年節食品、伴手禮、電玩等商品，祭出全場最低下殺1折起優惠。

此外，根據往年經驗，春節連假期間不少人會返鄉、出遊甚至出國，利用行動端購物的比例將會較平日倍增，因此PChome 24h今年針對「手購族」，也加碼行動端獨有的限定驚喜活動。