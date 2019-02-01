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中光電子公司 ISE大展秀高端影像技術

2019-02-01 11:58經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

中光電子公司Calibre，以4K HQUltra嵌入式解決方案展現其高端影像處...
中光電子公司Calibre，以4K HQUltra嵌入式解決方案展現其高端影像處理技術。圖／中光電提供
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為達到大屏顯示專業視聽市場需求，中光電（5371）整合旗下子公司Calibre UK Ltd.之高端影像處理技術，推出高規格視訊處理器，以及4K HQUltra嵌入式解決方案，將於2月5日至8日，在歐洲最大AV系統整合展覽「ISE（Integrated Systems Europe）」首次亮相。

中光電表示，高規格處理器及解決方案，具卓越的影像處理速度和影像品質，將為大屏顯示市場帶來突破性的進展，滿足高端影視頻的極致需求。

藉導入獨家「高效影像演算法」，中光電Calibre 4K HQUltra嵌入式解決方案，能將4K來源影像輸出為最佳解析度，經過縮放後仍維持影像邊緣清晰，不會有鋸齒、光暈或陰影產生，呈現高品質畫面。

中光電表示，Calibre強大的影像處理引擎及近乎零延遲的影像縮放優勢，讓直播球賽或舞台表演都能實時呈現清晰流暢的畫面，提供無與倫比的視覺臨場感。另外，結合獨有的HQUltraFast技術，可實現於0.25秒內以超高速切換信號及縮放影像，有效協助創意場景編排或現場節目掌控，適用於大型會議、展演等各類型專業視聽場合。

此外，中光電也指出，HQUltraFast技術更具備一般影像處裡引擎所不能及的獨特能力，可針對數位影像畫質細節如對比、亮度、顏色、色調、色差等進行微細調教，以充分滿足專業人士對輸出畫質之不同需求。

同時，中光電旗下奧圖碼（Optoma），亦將展出結合中光電專業顯示硬體技術及Calibre 4K HQUltra嵌入式解決方案的最新QUAD系列LED一體機。中光電表示，未來中光電集團將不斷擴展大屏顯示暨專業視聽市場之布局，協助客戶呈現最高品質的影像內容。

中光電處理器

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